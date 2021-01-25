Apple, geçtiğimiz aralık ayında kullanıcılarına sunduğu Fitness+ servisine yeni bir özellik daha ekledi. Buna göre Fitness+ kullanıcıları, yürüyüş yaparken aynı zamanda ünlü konukların yer aldığı podcast benzeri yayınları dinleyebilecekler.

Apple, geçtiğimiz senenin sonlarında kullanıma sunduğu Fitness+ servisine eklediği yeni bir özelliği bugün duyurdu. Şirket, Time to Walk adını verdiği yeni özelliğini Fitness+ aboneleri için kullanıma sundu. Yeni özellik sayesinde Apple Watch kullanıcıları, AirPods ya da diğer kablosuz kulaklıkları sayesinde ünlü isimlerin hikâyelerini sesli bir şekilde dinleyebilecekler.

Time to Walk bölümleri, Fitness+ abonelerinin Apple Watch'larına otomatik olarak inecek ve kullanıcılar, bölümü Workout uygulamasından dinlemeye başlayabilecekler. 25 ile 40 dakikalık bölümler bu bölümlerde nisan ayının sonuna kadar her pazartesi farklı bir konuk olacak.

Fitness+ aboneleri için Time to Walk özelliği

Apple'dan yapılan açıklamaya göre her bölüm, konuğun kişisel ve hayatına yön veren anlarıyla şekillenecek. Ayrıca bunların içerisinde öğrenilen dersler, dikkate değer anılar gibi merak uyandırıcı birçok konu bulunacak. Her bölüm, o günkü konuğun oluşturduğu kısa bir çalma listesiyle sonlanacak. Böylece kullanıcılar da yürüyüşlerini bu şarkılarla bitirebilecekler.

Time to Walk'un ilk dört konuğu da belli oldu. Buna göre country müzik yapan Dolly Parton, NBA oyuncusu Draymond Green, müzisyen Shawn Mendes ve ünlü aktris Uzo Aduba ilk 4 konuk olarak duyuruldu. Ayrıca tekerlekli sandalyedeki kullanıcılar için benzer bir Time to Push özelliği de yayınlanacak.

Ortalama bir podcast'ten çok da farklı olmayan Time to Walk özelliğinin sunulduğu Fitness+ servisi, şu an için Türkiye'de kullanılabilir durumda değil. Peki, siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yürüyüş yaparken dinlenecek bir podcast'ten farkı var mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.