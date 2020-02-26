iPhone 12 Hazırlık Süreci Corona Virüsünden Etkilenebilir

Apple’ın yöneticileri ve mühendisleri, her yıl Çin yeni yılının ardından yeni iPhone’unun prototip çalışmaları için Çin’e gidiyordu. Bu yıl yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle Apple’ın yeni iPhone için hazırlık sürecinin ertelendiği bildiriliyor.

Apple, iPhone 12 için çalışmalara devam ediyor. Ancak çalışmalar, planlanandan daha geç bir zamanda bitecek gibi görünüyor. Apple’ın yönetici ve mühendisleri her yıl, yeni iPhone için ABD’deki geliştirme çalışmalarının ardından Çin’deki tedarikçilerini ziyaret ederek üretim sürecini planlıyorlardı. Ancak bu yıl devam eden corona virüsü salgını bu çalışmanın yapılmasını şu anda engelliyor.

Apple’ın eski bir çalışanı, Apple mühendisleri ile Foxconn mühendislerinin Çin’deki fabrikada denemeler yaptıkları bir montaj hattına sahip olduklarını söyledi. Ancak Çin’deki fabrikada corona virüsü nedeniyle bu çalışmanın yapılamaması, hazırlık sürecinin aksadığı anlamına geliyor.

Apple’ın üretime yönelik cihaz prototipi geliştirme sürecini bilen şirkete yakın kişiler, çalışmaların genellikle Çin’deki Ay Yeni Yılı’ndan sonra, şubat ayında başladığını söylüyorlar. Şubat ayına kadar Foxconn, az sayıda cihazı üretiyor ve üretim sürecini yeniden gözden geçiriyor.

Yeni iPhone için üretim sürecinin kontrol edilememesi, seri üretime başlamadan önce teslim edilmesi gereken yonga ve diğer iPhone bileşenleri siparişlerinin yetişememesine neden olacaktır. Kontroller yapılamadığı için, seri üretime geçişin de ertelenmesi mümkün.

Apple’ın yeni iPhone üretme sürecine hakim bir kişinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre Apple ve Foxconn mühendisleri, mart ve nisan aylarında montaj hatlarını kurmak ve deneme çalışmaları yapmak için beraber çalışıyorlar. Nisan ve mayıs aylarında ise son düzenlemeler yapılıyor.

Apple’ın yeni iPhone sürecini takip eden uzmanlar, şirketin yeni iPhone üretim programını aksama olmadan devam ettirebilmesi için zamanı olduğunu, ama seyahat kısıtlamalarının süreci daha da zora soktuğunu belirtiyorlar. Akıllı telefonlar için parça üretimi yapan Çin’deki bir firmanın yöneticisi, yüz yüze çalışmanın en iyi ihtimalle bir ay daha yapılamayacağını söyledi. Yönetici, bu sürenin tüketici elektroniği alanında çok büyük bir süre olduğunu söylüyor.

Foxconn ve Apple’ın diğer tedarikçilerinin üretimi, şubat ayında birkaç gün için durduruldu. Daha sonra üretim başlamış olmasına rağmen işgücü sıkıntıları, seyahat kısıtlamaları ve karantinalar nedeniyle fabrikalar tam kapasite ile üretime başlayamadılar.

Diğer taraftan Apple’ın sıklıkla kullandığı United gibi ABD havayolları firmaları, Çin’e olan birçok uçuşunu askıya aldı. United, 24 Nisan’a kadar Pekin, Chengdu, Hong Kong ve Şanghay uçuşlarını durdurdu. Aynı zamanda Çin’e seyahat eden insanlar ABD’ye döndüklerinde sağlık taramaları ve başka kısıtlamalara maruz kalıyorlar.

Corona virüsü, Apple’ın iPhone 12 için çalışmalarını daha uzun bir zaman etkileyecek gibi görünüyor. Apple’ın da bu zorlu sürece hazırlandığı, yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor. Apple, yatırımcılarına gelir hedeflerine ulaşmayabilecekleri konusunda uyarıda bulundu. En azından şu anda Çin’deki cihaz satışlarında oldukça büyük bir düşüş yaşanması ve mağazaların virüs salgını nedeniyle kapanmış olması, ilk çeyrekte Apple’ı beklenenden daha önemli bir şekilde etkileyebilir.