Apple, iPhone 17'lerdeki Çizilme Sorunu İçin Mağazalarda Değişikliğe Gitti

Apple, mağazalarda sergilediği iPhone 17'lerin çizilmesine ilişkin çözüm üretti. İç soruşturma başlatan şirket, çizilmenin nedenini tespit etti. Ayrıca iPhone 17'ler artık özel bir solüsyon ile temizlenecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül'de duyurduğu iPhone 17 ailesi için çok da iyi bir lansman yapamadı. Çünkü telefonlar, raflara indikleri ilk günden büyük tartışma konusu oldular. Daha ilk günden çizilen iPhone 17 modelleri, Apple'ın titanyumdan vazgeçerek büyük bir hata yaptığını düşündürdü.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, mağazalarda sergilenen iPhone 17'lerin neden çizildiğini tespit etti. Hatta bununla ilgili de önlemler aldı. Ayrıca Apple mağazalarında çalışanlar için de yeni temizlik önerileri ayarlandı. Apple, tüm bunların sonucunda iPhone 17'lerin mağazalarda çizilme durumunu önleyeceğini düşünüyor.

iPhone'ların çizilmesine neden olan şey MagSafe'miş!

Apple'ın gerçekleştirdiği iç soruşturmaya göre iPhone 17 modellerinin mağazalarda çizilmesine neden olan şey, mağazalarda bulunan MagSafe stantlarıydı. Mıknatıslı yapı bir süre sonra aşınmış, hâliyle telefonları çizmeye ve kirletmeye başlamıştı. Apple aynı sorunun tekrardan yaşanmasını engellemek için mağazalardaki MagSafe stantlarını kontrol ettirdi ve sorunlu olduğu tespit edilen stantlara silikon kılıf taktırdı.

Apple'a göre iPhone 17'lerin hasarlı görünmesinin başlıca nedeninden biri de kirdi. Bunun üzerine de düşen Apple, çalışanların iPhone 17 temizliğinde kullanması için bir solüsyon ürettirdi. Su ve tuz karışımı olduğu bilinen bu solüsyonu evde kabaca deneyenler, gerçekten de etkili sonuçlar aldılar. Tabii şu ana kadar çizilmiş olan iPhone 17 modelleri için artık yapacak bir şey yok.