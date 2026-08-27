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Apple, Yeni iPhone'ları Ne Zaman Tanıtacağını Açıkladı: iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra Geliyor!

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Apple, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone'u tanıtacağı etkinliğini ne zaman gerçekleştireceğini açıkladı.

Apple, Yeni iPhone'ları Ne Zaman Tanıtacağını Açıkladı: iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da iPhone lansmanını eylülde gerçekleştirecekti. Dün akşam saatlerinde ise nihayet tüm teknoloji dünyasının beklediği haber geldi. Apple, iPhone lansmanının tarihini ve saatini açıkladı.

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Apple’ın bu yılki etkinliği diğer yıllardan daha farklı olacak. İlk olarak eylül başı yerini John Ternus’a bıracak Tim Cook’suz ilk büyük lansman olacağını göreceğiz. Aynı zamanda uzun yıllardır devam eden geleneği değiştirerek tüm yeni iPhone serisini birlikte tanıtmayacak.

İçerikten Görseller

Apple, Yeni iPhone'ları Ne Zaman Tanıtacağını Açıkladı: iPhone 18 Pro ve iPhone Ultra Geliyor!
Ekran Resmi 2026-08-27 06.36.45

9 Eylül’de gerçekleştirecek, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone modellerini içerecek

Ekran Resmi 2026-08-27 06.36.45

Apple tarafından yapılan resmî açıklamaya göre bu yılki iPhone lansmanı, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü TSİ 20.00’de resmen gerçekleştirilecek. Şirketin paylaştığı etkinlik davetiyelerinde “Işıltılı. Şaşırtıcı. Heyecanlı” ifadelerinin yer aldığını görüyoruz. Etkinlik, her sene olduğu gibi bu yıl da tamamen canlı bir şekilde hem Apple’ın sitesinden hem de YouTube’dan canlı yayımlanacak.

Etkinlikte standart iPhone 18 modellerinin tanıtılmadığını göreceğiz. Bunun yerine direkt iPhone 18 Pro modelleri gelecek. Düz iPhone 18’in 2027 başlarında gelmesini bekliyoruz. Pro ve Pro Max’e ek olarak ilk katlanabilir iPhone modeli olacak iPhone Ultra da tanıtılacak. Tabii ki yeni Apple Watch ve AirPods modellerini de göreceğiz. Ayrıca uzun süredir beklenen Apple’ın yeni akıllı ev ürünlerini de lansmanda görebiliriz.

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