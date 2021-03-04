Apple, iCloud kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladığını duyurdu. Söz konusu özellik, iCloud'da yedekli fotoğrafların kolay bir şekilde Google Fotoğraflar'a aktarılabilmesini sağlıyor.

Android ekosistemine kıyasla iOS işletim sisteminde kullanıcıları kısıtladığı ifade edilen Apple, bu eleştirilere karşı çıkarcasına iOS’ten Android’e geçişi kolaylaştıran yeni bir araç duyurdu. Söz konusu araç ile birlikte iCloud’a yedeklenen fotoğraflar, son derece kolay bir şekilde Google Fotoğraflar’a taşınabiliyor.

Apple’ın iCloud’a eklediği yeni “Verilerinizin bir kopyasını aktarın” seçeneği, Apple’ın bulut depolama servisine yedeklenen fotoğrafların üçüncü parti bir servise aktarılabilmesini sağlıyor. Şu an için yalnızca Google Fotoğraflar için destek sunan özellik, aktarma işlemi sırasında iCloud’da fotoğrafları silmek yerine bir kopyasını Google Fotoğraflar’da oluşturuyor.

iCloud'un fotoğrafları Google Fotoğraflar'a aktarma özelliği şu an için Türkiye'de kullanılamıyor

iCloud’un yeni özelliği, iPhone’dan Android bir akıllı telefona geçişi kolaylaştırırken; ayrıca iCloud verilerini bir başka bulut depolamada yedeklemek için de kullanılabilir. Yine de iCloud’un yeni özelliği henüz sadece Avustralya, Kanada, AB, İzlanda, Lihtenştayn, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'de kullanıma sunulduğundan Türkiye’deki iPhone sahiplerinin kullanabilmek için biraz daha beklemesi gerekecek.

Bu arada iCloud’un akıllı albümler, canlı fotoğraflar, fotoğraf akışı içerikleri gibi Apple’a özel bazı içerikleri Google Fotoğraflar’a en azından şu an için taşımadığını belirtelim. Videolar bir servisten diğerine tek tek aktarılırken; fotoğrafların albümler halinde aktarılma ihtimali yüksek.

Bu arada kullanıcıların iCloud’dan Google Fotoğraflar’a dosya aktarmak için iki faktörlü kimlik doğrulamaya sahip bir Apple kimliğine ve iCloud içeriklerinin sığabileceği kadar boş alana sahip bir Google hesabına ihtiyaç duyduğunu, ayrıca veri aktarma işleminin üç ila yedi gün arasında tamamlandığını da belirtelim.