Apple, iOS 13.2.2'nin Onay İmzasını Kaldırdı

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında kullanıcılara sunduğu iOS 13, büyük sorunlarla birlikte geldi. Sorunları gidermek isteyen şirket, kısa süre içerisinde pek çok güncelleme sundu ve bu güncellemelerden bir tanesi de iOS 13.2.2'ydi. Apple şimdiyse jailbreak desteği de olan bu sürümün imzasını kaldırdı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kullanıcıları heyecanlandıran özellikler vadeden yeni işletim sistemi iOS 13, pek çok sorunla birlikte geldi. Kullanıcılar, iOS 13'ün kullanıma sunulduğu 19 Eylül tarihinden beri pek çok farklı sorunla boğuştular. Hal böyle olunca da Apple yetkilileri, iOS 13'e görülmemiş hızda güncellemeler sundular ve sorunları birer birer gidermeye çalıştılar.

iOS 13, piyasaya sürüleli henüz 3 ay oldu ancak Apple, sunduğu güncellemelerle bu işletim sisteminin güncel sürümünü, iOS 13.3'e yükseltti. Sadece 3 ay gibi kısa bir sürede bunca güncellemenin olması, kullanıcıları tedirgin ederken geliştirici ekibin de işini zora soktu. Ancak şirket, iOS 13.3'le birlikte pek çok sorunu gidermiş gibi görünüyor.

iPhone kullanıcıları, iOS 13.3 güncellemesine kavuşana kadar pek çok ara güncelleme aldılar. Bunlardan bir tanesi de iOS 13.2.2'ydi. Apple, iOS 13.2.2 güncellemesini sunduktan kısa bir süre sonra yeni bir güncelleme gönderdi ve iPhone sahiplerinin yazılımlarını, iOS 13.2.3'e yükseltti. Şirket şimdiyse iOS 13.2.2'nin onay imzasını kaldırdı. Peki bu ne anlama geliyor?

Apple, iOS sürümlerini değiştirmek isteyen kullanıcılar için imzalı sürümler sunuyor. Yani iOS işletim sistemine ait bir sürüm eğer imzalıysa, kullanıcılar o sürüme kolaylıkla geçiş yapabiliyorlar. Ancak Apple, kullanıcıların iOS 13.2.2'ye geçiş yapmayacaklarını düşünerek bu sürümün imzasını devre dışı bıraktı. Bunun doğal bir sonucu olarak da iPhone kullanıcıları, iOS 13.2.2'ye bir daha geçiş yapamayacaklar.

Apple, Jailbreak destekli iOS sürümüne geçişi durdurdu

Apple'ın iOS 13.2.2 sürümü ayrıca, bir jailbreak aracı olan "checkra1n"i de destekliyordu. Yani iPhone sahipleri, iOS 13.2.2'yi kullanmaları halinde telefonlarına jailbreak yapabiliyor, böylelikle iOS işletim sisteminin tüm sınırlarını ortadan kaldırabiliyorlardı. Ancak Apple'ın bu sürümü devre dışı bırakmasıyla, iOS 13'ü jailbreak yapmak da şu an için imkansız hale geldi.

Eğer iPhone'unuz iOS 13.2.3 sürümüne veya daha üstüne sahipse, an itibarıyla yapabileceğiniz çok da bir şey yok. Ancak iOS 13.2.2'den sonra herhangi bir güncelleme yapmadıysanız ve jailbreak arayışlarındaysanız, checkra1n isimli aracı kullanabilirsiniz. iOS 13.2.3 ve üzeri sürümlerdeyse jailbreak geliştiricilerini beklemeye devam etmeniz ve araçların güncellenmesini beklemeniz gerekiyor.