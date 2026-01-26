Apple, iPhone Kullanıcılarına Toplam 95 Milyon Dolar Tazminat Ödüyor

Apple, Siri konuşmalarını yasa dışı şekilde topladığı iddialarını içeren dava kapsamında kullanıcılara 95 milyon dolarlık tazminat ödemeye başladı.

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan Apple, geçtiğimiz yılın başlarında Siri ile ilgili ciddi iddialarla gündeme gelmiş ve hakkında açılan davalar için anlaşmaya gitmişti. İddialarda Siri ile yapılan konuşmaların “yasa dışı ve kasıtlı” olarak kaydedildiği ifade edilirken kullanıcılara para ödenmesi kararı alınmıştı.

Aslında bu konu, 2019 yılına kadar uzanıyor. Apple ise herhangi bir yanlış yapmadığını söyleyerek iddiaları reddediyor. O zamandan beri Siri gizliliğini gidermek için büyük çaba sarf ettiğini belirtse de dava anlaşmaya giderek sonuçlandırılmıştı.

Kullanıcılara 95 milyon dolarlık tazminat ödemeleri yapılmaya başladı

2025’in ortalarında bu anlaşmaya gidilmiş ve kullanıcılara tazminat ödeneceği açıklanmıştı. Şimdi ise kullanıcıların beklediği gün geldi. Öyle ki Apple, toplam miktarı 95 milyon dolara ulaşan tazminatları ödemeye başladı. Kullanıcıların cihaz başına ortalama olarak 8 dolar civarı alacağı belirtilirken maksimum ise 40 dolara çıkacağı ifade edilmiş.

Bu tazminattan yararlanmak için bir kullanıcının 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli bir Apple cihazı satın almış olması ve “istenmeyen Siri aktivasyonu” deneyimi yaşaması gerekiyor. Yani Siri’nin, kullanıcı tarafından “Hey Siri” komutu değil de başka bir sesi bu komuta benzetip istenmeyen bir şekilde aktifleştirilmesi. Suçlamalarda Apple’ın bu şekilde başlayan konuşmaların küçük bir kısmını kaydettiği, istenmeyen kişilerin bu konuşmaları duyabildiği öne sürülmüştü.

Ayrıca şriket de konuşmaların yalnızca %1’inin kalite için kaydedildiğini söyleyip hiçbirinin pazarlama veya başka amaçlarla kullanılmadığını belirtmişti. Ancak buradaki sorun aslında Appel’ın kendi kaydettiği %1’lik kısım değildi. Yanlışlıkla aktifleşen Siri’deki bir gizlilik hatası nedeniyle konuşmaların kısa bölümünün üçüncü taraflar tarafından duyulabilmesi asıl kaygıyı yaratmış ve bu davanın ortaya çıkmasına neden olmuştu.