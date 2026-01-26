Gemini Destekli Yeni Siri Ne Zaman Çıkacak? İşte Tanıtılacağı ve Kullanıma Sunulacağı Tarih

Bloomberg'den Mark Gurman, yeni Siri'nin ilk kez gözler önüne serileceği tanıtımın hangi ay gerçekleşeceğini açıkladı.

Bloomberg’in güvenilir Apple muhabiri Mark Gurman’a göre Apple, uzun süredir eleştirilen Siri’yi Gemini ile eğiterek yenilemeye hazırlanıyor. Mark Gurman'ın aktardığına göre dönüşüm sürecine dair ilk somut tanıtım önümüzdeki Şubat ayında gelecek.

Gurman’ın aktardığına göre Apple, Şubat ayının ikinci yarısında yeni yapay zekâ teknolojilerini sergileyeceği özel bir tanıtım yapacak. Bu etkinlikte Siri’nin artık ekrandaki içeriği anlayabildiği ve kullanıcının ne yaptığına göre yardımcı olabildiği gösterilecek.

Yeni Siri'nin yol haritası nasıl olacak?

Apple’ın Siri için planladığı dönüşüm tek seferde olmayacak ve süreç adım adım ilerleyecek:

Şubat : Apple, Google iş birliğinin meyvelerini ve yeni Siri özelliklerini ilk kez gösterecek.

: Apple, Google iş birliğinin meyvelerini ve yeni Siri özelliklerini ilk kez gösterecek. Mart/Nisan : iOS 26.4 güncellemesiyle Siri, ekrandaki içerikleri daha iyi anlayan bir yapıya kavuşacak.

: iOS 26.4 güncellemesiyle Siri, ekrandaki içerikleri daha iyi anlayan bir yapıya kavuşacak. Haziran : WWDC’de Siri’nin tamamen yenilenmiş tasarımı tanıtılacak.

: WWDC’de Siri’nin tamamen yenilenmiş tasarımı tanıtılacak. 2026 Sonu: Sohbet edebilen ve bağlamı hatırlayabilen “yeni nesil” Siri, iOS 27 ile resmen kullanıma sunulacak.

“Project Campos” nedir?

Apple’ın kendi içinde “Project Campos” adını verdiği bu çalışma, Siri’yi sadece alarm kuran ya da hava durumunu söyleyen bir asistandan çıkarıp gerçek bir sohbet botuna dönüştürmeyi hedefliyor. Yeni Siri daha önce belirtildiği gibi konuşmaları hatırlayabilecek, karşılıklı diyalog kurabilecek ve karmaşık sorulara çok daha akıllı yanıtlar verebilecek.

Yıllardır “potansiyeli var ama yetersiz” denilen Siri için bu gelişmeler oldukça önemli. Şubat ayındaki tanıtım gerçekleşirse Apple’ın verdiği sözleri gerçekten tutup tutmadığını daha net görebileceğiz.