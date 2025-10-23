Apple, iPhone Kullanıcılarını Bu Popüler Tarayıcıyı Kullanmayı Bırakmaları Konusunda Uyarıyor

Apple, daha öncelerde olduğu gibi yeniden iPhone kullanıcılarının telefonlarında güvenlik açısından varsayılan tarayıcı olarak Safari'yi kullanmaları gerektiğini söylüyor.

Apple, iPhone kullanıcılarını Google Chrome’u kullanmamaları konusunda uyarıyor. Şirket, Safari’nin iPhone için en güvenli tarayıcı olduğunu savunuyor. Chrome’un yapay zekâ destekli Gemini entegrasyonu, Google Lens ve kolay hesap senkronizasyonu gibi avantajları olsa da Apple, bu özelliklerin gizlilik açısından risk oluşturabileceğini söylüyor.

Apple’a göre Safari, kullanıcı gizliliğini korumak için en başından beri özel olarak tasarlanmış durumda. Üçüncü taraf çerezlerini engelleyen, IP adresini gizleyen ve web izleyicilerine karşı makine öğrenimiyle savunma yapan Safari, Chrome’a göre çok daha güvenli bir deneyim sunuyor. Özellikle yeni iOS 26 güncellemesiyle gelen Gelişmiş Takip ve Parmak İzi Koruması özelliği, cihaz kimliğini maskeleyerek kullanıcıların dijital ortamda izlenmesini zorlaştırıyor.

"Safari, Chrome'a kıyasla daha güvenli ve daha hızlı"

Apple, güvenliğin yanı sıra Safari’nin hız ve uyum açısından da önde olduğunu belirtiyor. Şirkete göre Safari, sık ziyaret edilen web sitelerini Chrome’a kıyasla %50’ye kadar daha hızlı yüklüyor. Üstelik iCloud senkronizasyonu sayesinde şifreler, sekmeler ve yer imleri tüm Apple cihazları arasında sorunsuz bir şekilde aktarılabiliyor.

Chrome’un yapay zekâ alanındaki geliştirmeleri etkileyici olsa da Apple, ekosistem içinde kalan kullanıcıların daha akıcı ve güvenli bir deneyim yaşayacağını savunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mobilde hangi tarayıcıyı tercih ediyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.