Apple Music'in Sevilen Özelliği Yakında Spotify'a da Geliyor

Apple Music'e geçtiğimiz aylarda eklenen yeni bir özellik, test sürecinin tamamlanmasının ardından yakında Spotify'a da gelecek.

Spotify, Apple Music’le olan rekabetinde geri kalmamak için yeni bir adım atıyor. Şirket, kullanıcıların uzun süredir beklediği “şarkı sözü çevirisi” özelliğini yakında hayata geçirecek. Apple Music bu özelliği Eylül ayında sunmuştu ve artık Spotify'da da kullanılabilecek.

Spotify kullanıcılarının endişelenmesi gereken asıl konu ise doğru çeviri meselesi olacak. Şirket, şarkı sözlerini Musixmatch verileriyle sağlıyor ki bu sistem geçmişte hatalı sözler nedeniyle eleştirilmişti. Dolayısıyla yeni özellikteki çeviri doğruluğu, kullanıcı deneyimi açısından kritik bir test olacak.

Spotify'a şarkı sözü çevirileri geliyor

Spotify, bu özelliği Apple Music'ten çok daha önce test etmeye başlamış olsa da uzun süredir bu konuda sessizdi. İlk söylentiler 2023 yılında başlamış, o dönemden bu yana Spotify'ın birçok farklı bölgede testler yaptığı öne sürülmüştü.

Şu anda global lansman için 2026 yılına işaret edilse de net bir bilgi yok. Spotify tarafı da son testlere dair bir bilgi vermiş değil. Bu nedenle şimdilik biraz daha beklememiz gerekecek.