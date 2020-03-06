iPhone SE 2’nin Çıkışı, Corona Virüsü Nedeniyle Ertelenecek

Corona virüsü, teknoloji dünyasını da kötü etkiliyor. Çin’de üretimlerin durma noktasına geldiği bu günlerde Apple’ın da bileşen tedarikinde zorlandığı ortaya çıktı. Şirket, bu sebeple bu ay içinde satışa sunmayı planladığı iPhone SE 2’nin tanıtım tarihini erteleyebilir.

Apple, şu sıralar diğer akıllı telefonlarına göre daha uygun fiyatlı bir cihaz çıkarmaya hazırlanıyor. iPhone SE 2 ismiyle çıkması planlanan yeni cihazın yakında tanıtılması planlanıyordu, ancak yayınlanan son rapora göre telefonun çıkışı biraz gecikebilir. Çin’i ve tüm Dünya’yı etkisi altına alan corona virüsü (Kovid-19), Apple’ın uygun fiyatlı telefonunu da etkileyecek gibi duruyor.

Rapora göre iPhone SE 2’nin bileşen üretimlerinde bazı gecikmeler yaşandı. Normal şartlarda daha yakın bir sürede tanıtılması beklenen telefonun çıkışı 2020’nin ikinci çeyreğine sıçrayacak gibi görünüyor. iPhone SE 2’nin gecikme nedeninin Çin’de Apple için üretim yapan Foxconn, Pegatron gibi firmaların tam performansta çalışamaması olduğu düşünülüyor.

Bu Ay Tanıtılacaktı

Normal takvime göre 31 Mart’ta piyasaya sürülmesi beklenen telefon, Kovid-19 salgınının durumuna bağlı olarak çıkışını 2020’nin ikinci çeyreğine erteleyebilir. Raporlar şu an için kesinliğe sahip değiller, ancak şirketlerin çalışanlarına virüs kaynaklı olarak sürekli izin verdiği düşünülürse bu gecikme yaşanacak gibi duruyor.

iPhone SE 2 Teknik Özellikleri

Apple’dan uzun süredir beklenen bir telefon olarak karşımıza çıkan iPhone SE 2, uygun fiyatı ve daha küçük ekranıyla dikkat çekiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone SE 2’de 4,7 inçlik LCD bir ekran bulunacak. Apple’ın en yeni yongası olan A13 yonga seti ile gelecek telefonun 3 GB’lık RAM barındırması bekleniyor. Ayrıca telefonun Touch ID’ye sahip olacağı düşünülüyor.