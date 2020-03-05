iPhone'ların Bildirim Ekranında Reklam Gösterilebilecek

Apple, App Store’un yönergelerinde bazı değişiklikler yaptı. Yapılan değişikliklerden birine göre artık iPhone kullanıcıları, iOS bildirim ekranında reklam görebilecekler.

Apple, geçtiğimiz günler App Store’un yönergelerinde bazı değişiklikler yaptı. Apple'ın App Store yönergelerinde yaptığı değişiklikler genelde iPhone kullanıcılarından ziyade uygulama geliştiricilerini etkiler. Ancak yapılan son değişiklik, iPhone kullanıcılarında şok etkisi yaratabilir.

Apple, App Store’un değişen yönergesi ile beraber iPhone’ların bildirim ekranında reklam gösterilmesine izin veriyor. Yönergedeki değişikliğe göre geliştiriciler, onay aldıkları takdirde iPhone'lara bildirim göndererek kullanıcılara reklam gösterebilecekler.

App Store’un yönergesinde yapılan bu değişiklikle artık geliştiriciler, kullanıcıdan bir defa izin aldıklarında diledikleri zaman kullanıcılara bildirim ekranında reklam gösterebilecekler. Bu değişiklik, iPhone kullanıcılarının onayı gerektiğinden önemsiz gibi gözükebilir fakat yanlışlıkla reklamlara izin veren kullanıcıların bu uygulamadan pek de memnun olmayacakları kesin.

Apple, geliştiricilerin iPhone'lara reklam bildirimleri göndermesine izin verdi

Akıllı telefon kullanıcıları bir uygulama yüklerken çoğu zaman izinleri okumaz ve direkt onayla butonuna dokunarak işlemleri hızlı hızlı geçer. Bu nedenle pek çok iPhone kullanıcısının izinleri hızlı hızlı onaylarken reklam gösterilmesine izin vereceği de aşikar.

Hemen hemen hiçbir akıllı telefon kullanıcısı gereksiz bildirimler ve reklamlarla karşılaşmak istemez. Bu nedenle Apple'ın App Store'daki yönerge değişikliği nedeni ile kullanıcıların tepkisini çekmesi olası. Yine de bu değişikliğin kullanıcıların günlük akıllı telefon kullanımını nasıl etkileyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.