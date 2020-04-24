Apple, iPhone SE 2020 İçin Yeni Bir Reklam Yayınladı (Video)

Apple uzun süredir merakla beklenen yeni modeli iPhone SE 2020’yi geçtiğimiz hafta duyurmuş ve teknoloji çevrelerinden pek çok olumlu yorum almıştı. Firma, 40 ülkede cihazın satışına başladı ve bugün yeni bir reklam yayınladı.

Yıl içinde türlü söylentilere konu olan yeni cihaz lansmanını küresel salgın sürerken yapan Apple, 2020 model iPhone SE için 30 saniyelik yeni bir reklam yayınladı. Sahip olduğu 4,7 inçlik ekranıyla görünüm ve dış tasarım olarak iPhone 8’e oldukça benzetilen cihaz, yurt dışındaki uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

Apple’ın resmi internet sitesinde duyurduğu fiyatlara göre ülkemizde 64 GB depolama alanına sahip iPhone SE, 5.299 TL’den; 128 GB depolama alanına sahip versiyon, 5.749 TL’den; 256 GB depolama alanına sahip modelse 6.599 TL’den satışa sunuluyor.

Reklam iyi tepkiler aldı:

Beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğiyle üretilen cihaz, Apple’ın bugün yaptığı bir duyuruyla 40 ülkede satılmaya başlanmış durumda. Satış haberi sonrası çıkan 30 saniyelik yeni reklama ‘Açılış’ başlığı atılmış ve video, yeni iPhone SE'sini kutusundan çıkarmaya hazır bir adamla başlıyor. Apple hayranlarının çok sevdiği jelatin açma sesine de gönderme yapan reklam, cihazın ucuz fiyatına atıfta bulunularak sona eriyor.

iPhone SE 2020’nin özellikleri:

Ekran: 4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit

4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit İşlemci: Apple A13 Bionic

Apple A13 Bionic RAM: Açıklanmadı

Açıklanmadı Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera: 12 MP, f/1,8

12 MP, f/1,8 Ön Kamera: 7 MP, f/2,2

7 MP, f/2,2 Batarya: Açıklanmadı

Açıklanmadı Bağlantı: 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: iOS 13

iOS 13 Renkler: Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED

Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

138,4 x 67,3 x 7,3 mm Ağırlık: 148 gram

Yayınlanan bu yeni reklam filmi, Apple tarafından sonbaharda tanıtılması beklenen 5G destekli iPhone 12 serisiyle ilgili merakları da uyandırmış durumda. 5,4 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Plus, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle duyurulması beklenen yeni seri için net bir tarih henüz verilmiş değil.