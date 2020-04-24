Apple, 40 Ülkede iPhone SE 2020 Satışlarına Başladı

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde yeni nesil iPhone SE modelini tanıtan Apple, şimdi de 40 ülkede cihazın ilk satışlarına başladı. İlk dalgada tedarikin sınırlı olması bekleniyor fakat 17 Nisan'da ön sipariş veren çoğu müşterinin, mayısın ilk haftasında cihazlarına kavuşacağı söyleniyor.

Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz günlerde 2020 model iPhone SE’yi tanıtmıştı. İlk bakışta yeni modellerden farkını açıkça gösteren yeni iPhone SE, çentiğin yeri ve ekran/gövde oranının oldukça düşük olması nedeniyle pek çok kişi tarafından eleştirilmişti.

2020 yılında pek çok teknoloji devinin katlanabilir telefon gibi yenilikçi tasarımlar üzerinde çalıştığını görsek de Apple, 2017 yılında tanıtılan iPhone 8’i andıran tasarıma sahip yeni iPhone SE’den oldukça umutlu görünüyor. Öyle ki şirket, toplam 40 ülkede cihazın satışını başlatmış durumda. Bu kapsamda hangi ülkeye kaç birim iPhone SE gönderildiği bilinmiyor ancak tedarikin sınırlı olması bekleniyor.

Yeni nesil iPhone SE neler sunuyor?

Gücünü iPhone 11 ailesinde olduğu gibi A13 Bionic'ten alan iPhone SE 2020, bu işlemciyle birlikte kullanıcıların günlük işlemlerini en hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Bellek kısmında 3 GB RAM ile birlikte gelen akıllı telefon, depolama tarafındaysa 64 GB, 128 GB ve 256 GB hafıza seçeneklerini müşterilere sunuyor.

Apple’ın bütçe dostu akıllı telefonunun ekran kısmında önceki nesil iPhone’larda klasikleşmiş olan 4,7 inçlik IPS LCD Retina panel bulunuyor. Cihazı arka tarafa çevirip baktığımızdaysa 12 MP çözünürlüğe sahip tek bir arka kameranın yer aldığını görebiliyoruz. iPhone 11 ailesindeki 12 MP’lik sensörlerin aynısı olan bu sensör, A13 Bionic sayesinde yine iPhone 11’lerde de bulunan Smart HDR özelliğini kullanabilmeyi mümkün kılıyor.

Apple’ın yeni nesil iPhone SE cihazının ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı hâlâ daha netlik kazanmadı. Bu noktada cihazı ABD gibi ülkelerde 17 Nisan tarihinde ön siparişle satın alan kullanıcılar için mayıs ayının ilk haftası içerisinde teslimatların yapılacağı söyleniyor.