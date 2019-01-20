Apple, iPhone SE'yi Devasa Bir İndirimle Satışa Sundu

Apple, standarttan daha küçük olan iPhone Special Edition cihazlarını internet sitesinde indirimli satışa soktu.

iPhone Special Edition, 4 inçlik ekranlara bir çeşit saygı amacıyla geniş ve küçük bir tasarımı tercih etti. Apple uzun bir süre önce bu telefonu çıkarmıştı. Şu an ise bu telefonu tercih edenler için yeni bir model piyasaya sürülüyor.

Apple’ın ABD merkezli çevrimiçi mağazası, ellerinde kalan iPhone SE’leri indirimli fiyatla satışa sundu. Cihazın 32 GB’lık modeli 249 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken 128 GB’lık modelinin fiyatıysa 299 dolar. Orijinal fiyatların 32 GB’lık modelde 349 dolar, 128 GB’lık modelde ise 449 dolar olduğunu düşünürseniz Apple’ın ciddi bir indirime gittiğini söyleyebiliriz.

Gücünü A9 yonga setinden alan iPhone SE, 12 MP’lik arka kamerası ve Touch ID, Live Photos ve 4K video özellikleriyle de ilgi çekiyor. Şu an için telefon halan iOS’un son sürümünü kullanıyor.

Apple’ın SE satışlarını bir anda tekrardan başlatmasının arkasındaki sebep şu an için belirsiz olsa da küçük telefon kullanıcıları durumdan fazlasıyla memnun olduğu için şu anda kötü bir yorum bulunmuyor.