“Hey Google” Tarih mi Oluyor? Google, Gemini İçin Yeni Uyandırma Komutunu Test Ediyor

Google, yaklaşık 10 yıldır kullanılan “Hey Google” komutunun yanına “Hey Gemini”yi ekliyor. Yeni çağrı sözcüğü önce Android XR akıllı gözlüklerde kullanılacak. Eski komut da çalışmaya devam edecek.

Google’ın asistanını çağırmak için yıllardır “Hey Google” diyoruz. Şirket şimdi Gemini’ye kendi adıyla seslenmenin yolunu açıyor. İlk durak telefonlar değil, akıllı gözlükler.

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Google ve Samsung’un iş birliğiyle geliştirilen Android XR gözlüklerde “Hey Gemini” diyerek asistanı uyandırmak mümkün olacak. Kullanıcılar, gözlüğü takarken gördükleri nesneler hakkında soru sorabilecek, çevrelerindeki bilgilerden yararlanabilecek.

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Gözlüğe Dokunarak da Asistanı Çağırabileceksiniz

Yeni komut, Gentle Monster ve Warby Parker gibi markaların tasarladığı akıllı gözlüklerde kullanılacak. Asistanı çağırmak için gözlüğün çerçevesine dokunmak da mümkün.

Örneğin sokakta gördüğünüz bir etkinlik afişindeki bilgileri takviminize ekletebilecek veya mağazada baktığınız bir ürün hakkında soru sorabileceksiniz. Telefonu çıkarıp uygulama açmak yerine, gözlüğünüz üzerinden Gemini ile konuşacaksınız.

“Hey Google” Kullanılmaya Devam Edecek

“Hey Google” demeye alışanlar aynı şekilde devam edebilecek. Akıllı gözlükler hem bu komuta hem de “Hey Gemini”ye yanıt verecek.

Google, klasik asistanın yerine Gemini’yi getiriyor. Sıra telefonlarda kullandığımız çağrı sözcüğüne de gelebilir. Yine de şirket, “Hey Gemini”yi tüm Android cihazlara getireceğini veya “Hey Google”ı kaldıracağını açıklamadı.