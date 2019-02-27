Teknostore indirimleriyle karlı günlere kârlı bir şekilde veda edin.

Şubat ayının sonuna gelmişken hepimiz bahara girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni bir mevsime giriş yaparken farklı ihtiyaçlar da kendisini gösterecek. Bu ihtiyaçların farkında olan Teknostore, kış indirimleriyle birlikte tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya geliyor.

Sene içerisinde belirli indirimler ve kampanyalarla da yanımızda bulunan Teknostore, stoklarla sınırlı son kış indirimleriyle birçok kategoride sayısız indirimi gerçekleştirdi. Her türlü ihtiyaca yanıt vermeyi amaçlayan indirimlerde kulaklıklardan akıllı ev aletlerine kadar her kategoriden ürünün indirime gireceğini belirtmekte de fayda var.

Bu senenin en çok tercih edilen ürünleri de indirimlerden nasibini alacak. Son zamanlarda akıllı bileklik almak istiyorsunuz ancak fiyatlar sizi zorluyor mu? Bix MyBand Sports Tansiyon Ölçer Akıllı Bileklik sizin için indirimde. Akıllı bileklik çok sizlik değil, daha çok aksiyon içerikli sporlar yapıp bunları kaydetmeyi seviyorsunuz ancak aksiyon kameraları fazla mı pahalı? SJCAM SJ4000 WiFi Aksiyon Kamerası’nın akıl almaz indirimli fiyatıyla bu ihtiyacınızı giderebilir, baharda istediğiniz sporu yaparken kendiniz kaydedebilirsiniz.

Bunların hiçbiri ilginizi çekmedi mi? Bix Çift USB Çıkışlı Quick Charge 3.0 10000 mAh Powerbank’ın şok indirimli fiyatıyla telefonunuzun şarjının bitmesi gibi bir konuyu aklınızdan tamamen kaldırabilir ve telefonunuzu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Teknostore’da yapılan bu ve bunun gibi yüzlerce indirimi incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Stoklarla sınırlı bu kış indirimini kaçırmamak için elinizi çabuk tutun.