Apple Tedarikçisi Foxconn, 50 Bin İşçiyi İşten Çıkarıyor

Apple tedarikçisi Foxconn, Çin'in Zhengzhou kentindeki iPhone fabrikasında çalışan yaklaşık 50.000 taşeron işçisini işten çıkardı. Foxconn'un planlarını bilen bir kaynak, haber sitesi Nikkei'ye yaptığı açıklamada öne çıkan şeyin işçi sayısı değil, işten çıkarmanın erken gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

Foxconn, genellikle Ağustos ayından Ocak ayına kadarki sürede her ay işçi sözleşmelerini yeniliyordu. Bu yıl, Ağustos ile Ocak ayı arasındaki dönemde iPhone satışları azaldığı için Foxconn, iş gücünü azaltma yoluna gitti. Tabii bu durum üç ay kadar erken gerçekleşti. Foxconn'un planlarını bilen bir kaynak "Bu yıl montaj hattında çalışanlardan yıl sonundan önce ayrılmalarını istemeleri oldukça farklı oldu" dedi.

Bugün ortaya çıkan başka bir rapora göre, aynı durum diğer Apple tedarikçileri için de geçerli. Örneğin Pegatron şirketi, Kasım ayında iş sözleşmelerini iptal etmiş, bunun sebebi de iPhone'lardaki talep yetersizliği olmuştu. Daha küçük şirketler de işçilerini zorunlu tatile çıkarmıştı.

Şimdiyse Foxconn, Dell ve Acer bilgisayarları üreten bölümüyle iPad ve MacBook'ları yapan birimlerini birleştirerek tüm şirketi yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Bu durum sene sonunda kadar her kademeden olmak üzere 100.000 işçinin çıkarılması anlamına geliyorken, sene sonunda 2,96 milyar dolarlık bir tasarruf hedefleniyor.

Hatırlayacak olursanız Apple, geçtiğimiz Aralık ayında iPhone üretiminin yüzde 10 azaltılmasını istemiş ve Ocak ayının başında da Tim Cook konu hakkında bir mektup yayınlamıştı. Satış sayılarında çok ciddi düşüşler gözlenen Apple'ın gelecekte ne gibi önlemler alacağını hep beraber göreceğiz.