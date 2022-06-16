Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir başvuruda Apple, iPhone'ları bilerek yavaşlatmak ve arızalı bataryalar satmakla suçlandı. Şikâyette bulunan taraf, ödenecek cezanın 1 milyar dolara yakın olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda iPhone’ları yavaşlatması nedeniyle yaklaşık 500 milyon dolar cezaya çarptırılan Apple, bugün benzer bir davayla yeniden gündeme geldi. Birleşik Krallık’ta ilk kez bu yönde açılan davada şirket, iPhone’ları ‘arızalı bataryalar’ ile satmak ve yazılım güncellemeleriyle iPhone’ları yavaşlatmakla suçlandı.

Birleşik Krallık’taki bağımsız kuruluş Citizens Advice’ın eski araştırma müdürü tarafından sunulan toplu şikâyette söz konusu durumdan etkilenenlerin iPhone 6, 7, 8 ve X ve alt modellerinin sahipleri olduğu açıklandı. Şikâyete özel hazırlanan internet sitesinde Gutmann’ın öne sürdüğü iddia şu şekildeydi:

"Apple, rekabet yasasını ihlal etti"

“Apple, ilgili iPhone ve iOS pazarlarındaki hakim konumunu kötüye kullanarak, en yüksek gücü sağlayamayan arızalı pillere sahip iPhone'ları satarak ve iPhone'ları yavaşlatan ve performans sorunlarına neden olan bir güç yönetimi aracı içeren iPhone'lara otomatik iOS güncellemeleri göndererek rekabet yasasını ihlal etti.”

Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesi’ne sunulan başvuruda durumdan etkilenen kullanıcı sayısı 25 milyon olarak açıklandı. Apple’ın haksız bulunması durumunda kullanıcılara ödeyeceği cezanın ne kadar olacağı henüz belirlenmedi. Gutmann ve avukatları ise bu sayının 927 milyon doları bulabileceğini belirtti.

Apple’dan savunma geldi:

Söz konusu iddiaların ardından Apple, çok geçmeden bir savunma paylaştı. Şirket adına konuşan bir sözcü, iddialar hakkında şu sözleri kullandı:

“Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya müşteri yükseltmelerini sağlamak için kullanıcı deneyimini bozacak hiçbir şey yapmadık ve asla yapmayacağız.”