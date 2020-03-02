Apple, iPhone'ları Yavaşlattığı İçin Ceza Ödeyecek

Apple’ın başı, iPhone modellerini kullanıcılarını uyarmadan yavaşlattığı gerekçesiyle dertte. ABD’li şirketin, sunulan güncellemeler sonrası eski iPhone'ları yavaşlattığı ve bu şekilde kullanıcıları model yenilemeye yönlendirdiği ortaya çıkmıştı. Apple, görülen mahkemede 500 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Apple, Aralık 2017’de pil performansında süreklilik sağlayabilmek için eski iPhone'ları yavaşlattığını itiraf etmişti. ABD merkezli şirket, eski iPhone'ları yeni modeller piyasaya sürüldüğünde sessiz bir şekilde yavaşlatmakla ilgili suçlamaları kabul ederken telefon sahiplerini yeni telefonlar veya bataryalar satın almaya zorlaması nedeniyle 500 milyon dolar ödeme yapacak.

Yapılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için davanın Kaliforniya’daki ABD Bölge Hakimliği tarafından onaylanması gerekiyor. Apple'ın yavaşlatılan iPhone başına 25 dolar ödeme yapması öngörülüyor. Tabii bu miktar, kaç iPhone'un yavaşlatıldığına bağlı olarak yukarı çıkabilir veya aşağı inebilir. Apple’ın toplamda minimum 310 milyon dolar ödeme yapacağı tahmin ediliyor.

Apple, iPhone'larda yavaşlatma yaptığı için ceza ödeyecek:

Mahkeme belgelerine yansıyan bilgilere göre ABD’li teknoloji devinin, mahkeme masraflarının ve maliyetlerin önüne geçebilmek için çözümler aradığı belirtildi. Cuma günkü anlaşma, iOS 10.2.1 veya sonraki işletim sistemini çalıştıran iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus veya SE'yi kapsıyor. Ayrıca 21 Aralık 2017'den önce iOS 11.2 veya sonraki sürümlerini yüklemiş olan iPhone 7 ve 7 Plus sahipleri de Apple'dan talepte bulunabilecek. Bu kapsamda Apple'ın yalnızca ABD'deki iPhone sahiplerine ödeme yapacağı belirtiliyor.

Telefon yavaşlatma olayının perde arkası:

Tüketiciler, Apple yazılım güncellemelerini yükledikten sonra telefonlarının performansının düştüğünü iddia etmişlerdi. Telefonlarının kullanım ömrünün sonuna yaklaştığına inanmaları konusunda yanlış yönlendirildiklerini söyleyen iPhone kullanıcıları, kendilerinin telefonları ya tamamen değiştirmeleri ya da pilleri değiştirmeleri gerektiğine inandırıldıklarını belirtmişlerdi.

'iPhone başına 25 dolar ödensin' talebi:

Apple ise yaşanan bu gelişmeler karşısında sorunları çoğunlukla sıcaklık değişimlerine, yüksek kullanım ve diğer bazı sorunlara bağladı. Şirket, mühendislerin bu durumları ele almak için hızlı ve başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi. Bu arada tüketicilerin avukatları, Apple ile anlaşmayı 'adil, makul ve yeterli' olarak nitelendirdi. Söz konusu avukatlar, iPhone başına 25 dolarlık bir ödeme talep etti.

Avukatlar ayrıca, yasal ücretlerde 310 milyon doların %30'una eşit olmak üzere 93 milyon dolar; masraflar için de 1,5 milyon dolara kadar talepte bulunmayı planlıyor. Apple, yavaşlattığı iPhone’lara ilişkin tepkilerin ardından özür diledi ve yedek pillerin fiyatını 79 dolardan 29 dolara düşürme kararı aldı. Öte yandan ABD merkezli şirket, konuyla ilgili Fransa Rekabet Politikası Genel Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucunda 25 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.