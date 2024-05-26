Bazı şirketlerin iş görüşmelerinde sorduğu bulmacalar vardır ya hani hem dikkatinizi hem de çözüm yollarınızı görmek isterler. İşte bunlardan biri de Apple’ın sorduğu portakal ve elma sorusu.

İlk bakışta kafa karıştırıcı gibi görünse de çözüm esnasında hele ki iş görüşmesindeyken heyecanlanmak oldukça normal.

Ancak şimdi burada biz bizeyiz ve soruyoruz: Siz portakal ve elma sorusunu bilebilecek misiniz?

Gelsin sorumuz:

Elimizde üç tane kutu var. Bu kutuların birinde sadece elma, birinde sadece portakal, birinde ise hem portakal hem elma bulunuyor.

Kutulara etiketler ekleniyor ancak etiketlenen kutunun içeriği etiketi tanımlamıyor yani bütün etiketler yanlış.

Sizinse sadece bir kutudan bir tek meyve çıkarma hakkınız var. Aldığınız meyveye bakarak tüm kutuları doğru şekilde etiketleyebilir misiniz?

Önce biraz düşünme süresi verelim, sonra da cevaba geçelim.

Çözdüyseniz biz de cevabı açıklayalım ve teyit edin.

Adım 1: Hem elma hem portakal etiketlenmiş kutudan bir meyve seçin. Çünkü bu kutuda yanlış etiketlendiği için ya sadece elma ya sadece portakal olacak.

Adım 2: Diyelim elma çıktı. Hem elma hem portakal olan etiketli kutuda sadece elma olduğunu anlarız.

Adım 3: Portakal etiketi olan kutuda ise etiket yanlış olduğundan ya hem elma hem portakal olacak ya da elma. Hangi kutuda elma olduğunu bildiğimize göre de portakal yazan etiketli kutu aslında her iki meyvenin de olduğu kutu olur.

Adım 4: Böylelikle elma yazan kutuda da artık portakal olduğunu biliyoruz.

Karışım kutudan ilk olarak portakalı seçmiş olsanız da aynı işlemi uygulayarak doğru sonucu bulabilirdiniz.

Peki ya siz, cevabı kaç dakikada buldunuz?

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