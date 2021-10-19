Basit Görünen ama Kafa Karıştıran 5 Matematik Sorusu

Okulda matematikten tam puan alsanız dahi bu matematik soruları sizi ikilemde bırakabilir. İlk bakışta basit gibi görünseler de cevap verirken acele etmemenizi tavsiye ederiz.

İnternette viral olan bu sorulara çok çeşitli cevaplar verilse de çoğunluk iki sonuç etrafında toplanıyor. Peki sorulardaki hangi detaylar nedeniyle bu keskin ayrım yaşanıyor? İlkokuldaki matematik öğretmeninizi pürdikkat dinlediyseniz bu 5 soruya da kolaylıkla yanıt vereceksiniz fakat detayları kaçırdıysanız büyük ihtimalle yanlış cevap verenlerin tarafında olacaksınız. Haydi hemen beyin antrenmanına başlayalım: İlk soruya verdiğiniz cevabın yanlış olduğunu öğrendiğinizde dahi ısrarla kendi cevabınızın doğru olduğunu savunacaksınız. Cevap 1: Cevabı Görmek İçin Tıklayın İkinci soruda işlem sırasına dikkat! Cevap 2: Cevabı Görmek İçin Tıklayın Göründüğü kadar basit mi, yoksa sandığınızdan daha mı zor? Cevap 3: Cevabı Görmek İçin Tıklayın Bilemeyen çoğunlukta olmaya hazır mısınız? Cevap 4: Cevabı Görmek İçin Tıklayın Baştan uyaralım: Bu işte bir bit yeniği var. Cevap 5: Cevabı Görmek İçin Tıklayın BONUS: Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu basit matematik sorusunu bilebilecek misiniz? Cevap: Cevabı Görmek İçin Tıklayın Kaçta kaç yaptınız?

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