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  • Basit Görünen ama Kafa Karıştıran 5 Matematik Sorusu

İlkokul Seviyesinde Olsa da Muhtemelen Doğru Cevaplayamayacağınız 5 Matematik Sorusu

7 dk okuma süresi
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Okulda matematikten tam puan alsanız dahi bu matematik soruları sizi ikilemde bırakabilir. İlk bakışta basit gibi görünseler de cevap verirken acele etmemenizi tavsiye ederiz.

İnternette viral olan bu sorulara çok çeşitli cevaplar verilse de çoğunluk iki sonuç etrafında toplanıyor. Peki sorulardaki hangi detaylar nedeniyle bu keskin ayrım yaşanıyor?

İlkokuldaki matematik öğretmeninizi pürdikkat dinlediyseniz bu 5 soruya da kolaylıkla yanıt vereceksiniz fakat detayları kaçırdıysanız büyük ihtimalle yanlış cevap verenlerin tarafında olacaksınız. Haydi hemen beyin antrenmanına başlayalım:

İlk soruya verdiğiniz cevabın yanlış olduğunu öğrendiğinizde dahi ısrarla kendi cevabınızın doğru olduğunu savunacaksınız.

matematik sorusu

Cevap 1:

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İkinci soruda işlem sırasına dikkat!

zeka sorusu

Cevap 2:

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Göründüğü kadar basit mi, yoksa sandığınızdan daha mı zor?

ilginç matematik soruları

Cevap 3:

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Bilemeyen çoğunlukta olmaya hazır mısınız?

yaratıcı zeka soruları

Cevap 4:

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Baştan uyaralım: Bu işte bir bit yeniği var.

ilginç matematik soruları

Cevap 5:

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BONUS: Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu basit matematik sorusunu bilebilecek misiniz?

kim milyoner soruları

Cevap:

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