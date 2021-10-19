Basit Görünen ama Kafa Karıştıran 5 Matematik Sorusu

İnternette viral olan bu sorulara çok çeşitli cevaplar verilse de çoğunluk iki sonuç etrafında toplanıyor. Peki sorulardaki hangi detaylar nedeniyle bu keskin ayrım yaşanıyor?
İlkokuldaki matematik öğretmeninizi pürdikkat dinlediyseniz bu 5 soruya da kolaylıkla yanıt vereceksiniz fakat detayları kaçırdıysanız büyük ihtimalle yanlış cevap verenlerin tarafında olacaksınız. Haydi hemen beyin antrenmanına başlayalım:
İlk soruya verdiğiniz cevabın yanlış olduğunu öğrendiğinizde dahi ısrarla kendi cevabınızın doğru olduğunu savunacaksınız.
Cevap 1:
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İkinci soruda işlem sırasına dikkat!
Cevap 2:
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Göründüğü kadar basit mi, yoksa sandığınızdan daha mı zor?
Cevap 3:
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Bilemeyen çoğunlukta olmaya hazır mısınız?
Cevap 4:
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Baştan uyaralım: Bu işte bir bit yeniği var.
Cevap 5:
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BONUS: Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu basit matematik sorusunu bilebilecek misiniz?
Cevap:
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Kaçta kaç yaptınız?