Apple'ın yeni bir katlanabilir ekran patenti ortaya çıktı. Bu patent, yeni bir koruma katmanı içeriyor ve mikro çatlak ve kırık kendi kendine onarabiliyor. Ayrıca Apple'ın patenti, çift yöne katlanmaya imkan tanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin ABD Ticari Marka ve Patent Ofisi'ne (USPTO) katlanabilir ekran teknolojisi ile ilgili yeni bir patent sunduğu ortaya çıktı. Patently Apple tarafından tespit edilen patent, katlanabilir ekranlı telefonlardaki en önemli sorunlardan bir tanesini tarihe gömecek gibi görünüyor.

Katlanabilir ekranlı telefonlar son yıllarda iyiden iyiye yaygınlaşmaya başladı. Ancak bu telefonların çok ciddi bir sorunu var. Katla-aç hareketi sırasında mikro çatlaklar oluşan ekranlar, cihazın ömrünü görece azaltıyor. İşte Apple, sunduğu patent ile bu sorunu kökünden çözebileceğini ifade ediyor.

Apple, 'kendi kendini onaran' koruyucu bir katman geliştirdi

Patente ait görüntünün büyük ve yüksek çözünürlüklü versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Edinilen bilgilere göre Apple'ın patentlediği teknoloji, katlanabilir ekranlara yeni bir koruyucu katman ekliyor. Bu koruyucu katman ekran dayanıklığını artırıyor. Bununla birlikte sahip olduğu özel teknoloji, ekranda meydana gelen mikro çatlakları ve kırıkları kendi kendine onarabiliyor.

Ekranı katlarken oluşan çatlaklar, kendi kendine onarılacak

Apple'ın patentindeki dikkat çekici hususlardan bir tanesi de çift taraflı hareket ile ilgili. Apple, geliştirdiği teknolojinin hem içe hem de dışa doğru katlamalarda etkili olduğunu savunuyor. Şu ana kadar hem içe hem dışa katlanabilen bir telefon görmedik, bu nedenle Apple'ın söz konusu patenti gerçek bir üründe kullanmasıyla benzersiz bir ürünle karşılaşabiliriz. Ancak, hayal etmek için henüz çok erken...

Katlanabilir iPhone'lar böyle görünebilir; ama hiçbir zaman gelmeyebilir de...

Apple gibi teknoloji devleri, üzerinde çalıştıkları pek çok teknoloji ile ilgili her yıl yüzlerce patent alıyorlar ancak bu patentlerin çoğu bir prototip üzerinde bile denenmiyor. Dolayısı ile Apple'ın böyle bir patent almış olması, kesin olarak katlanabilir iPhone tanıtılacağı anlamına gelmiyor. Ancak Apple'ın bu teknoloji üzerine durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Katlanabilir telefon demişken; yıllarca 'standart' akıllı telefon kullandıktan sonra katlanabilir telefon kullanmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorsanız hemen aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.