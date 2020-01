Apple, Kavisli Bir Cam Panele Sahip Mac Patenti Aldı

Apple, yeni bir Mac patenti aldı. Patent, kavisli bir ekran paneline sahip olan yeni nesil bir Mac'in tasarımını gösteriyor. Apple'ın yeni patenti, şirketin katlanabilir ekranlara bakış açısını gösteriyor gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple; akıllı telefonlar, tabletler, masaüstü ve dizüstü bilgisayar gibi ürünlerle tüketicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Şirket, özellikle de tüketicilere sunduğu iPhone'lar ile geniş kitleleri cezbetmeyi başarıyor ve her ne kadar son birkaç yıldır düşüş yaşıyor olsa da Apple, her yıl on milyonlarca iPhone satmaya devam ediyor.

Sizlere zaman zaman, teknoloji üreticilerinin aldığı çeşitli patentleri aktarıyoruz. Bu patentlerin kimileri bir proje olarak masada kalıyorken kimileri ise gerçek ürünler haline gelebiliyor. Şimdi Apple, gerçek bir ürün olup olmayacağı henüz kesinleşmemiş yeni bir Mac patenti aldı. Bu patent, kavisli bir cam panele sahip olan yeni nesil bir Mac tasarımını gösteriyor.

İşte Apple'ın yeni Mac patenti

Patent dosyasında yer alan bilgilere göre Apple'ın bu Mac modeli, katlanabilir bir yapıya sahip. Ekrandan direkt olarak masaya uzanan kavisli cam panel, ekrana doğru katlanabilir. Kullanıcı bu cam paneli katladığında bilgisayar da otomatik olarak kapanıyor. Ancak bu patentte yer alan teknolojinin, günümüz teknolojileri için fazlasıyla zorlayıcı olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar bile henüz istenilen seviyede dayanıklı ve kullanışlı durumda değil.

Söz konusu patent, Apple'ın kesin olarak kavisli cam panele sahip yeni bir Mac modeli üzerinde çalıştığını göstermiyor. Ancak şirketin böyle bir patent almış olması, söz konusu teknoloji üzerinde gerçekleştirmeyi düşündüğü bazı fikirleri olduğunu gösteriyor.