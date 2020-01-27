Amazon CEO'su Jeff Bezos'un telefonun Muhammed bin Selman tarafından hackletilmesi olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Facebook Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, söz konusu hack olayında WhatsApp'ın değil, iPhone X üreticisi Apple'ın suçunun olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberimizde, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un sahip olduğu iPhone X model telefonun, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman tarafından hackletildiğinden bahsetmiştik. The Guardian gazetesinin iddialarına göre Selman, uzun bir süre Türkiye'nin gündemini de meşgul eden Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak böyle bir hack girişiminde bulunmuştu.

Bu haber, The Guardian tarafından kamuoyu ile paylaşıldığında, "iddia" kapsamında değerlendirildi. Ancak kısa bir süre sonra iddianın gerçek olduğu, hatta Jeff Bezos'un bu konuyla ilgili bir siber güvenlik şirketiyle anlaştığı ortaya çıktı. Haberin yayılmasıyla birlikte de hem söz konusu siber güvenlik şirketinin elde ettiği bulgular kamuoyu ile paylaşıldı hem de WhatsApp, yani Facebook cephesinden açıklamalar geldi.

Siber güvenlik şirketinin raporunu da birkaç gün önce sizlere aktarmıştık. Özetlemek gerekirse; Selman'ın bu iş için görevlendirdiği bilgisayar korsanları, Bezos'un telefonuna WhatsApp üzerinden bir video göndermişlerdi. 4.4 MB büyüklüğündeki video, beraberinde bir de kötü amaçlı yazılım bulunduruyordu ve bu kötü amaçlı yazılım, Bezos'un telefonunun tüm kapılarını bilgisayar korsanları için açmıştı.

Süreç hala çok sıcak durumdayken Facebook Genel Müdür Yardımcısı Nick Clegg, verdiği bir röportaj sırasında Bezos'un sahip olduğu iPhone X'un WhatsApp üzerinden hacklenmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Hatta Clegg, yaptığı açıklamalarda Bezos'u suçladı ve söz konusu videoyu açtığı için telefonunun hacklenebildiğini ifade etti. Ancak Clegg'in açıklamaları, siber güvenlik uzmanları tarafından tepkiyle karşılandı.

Facebook yetkilileri, sorumluluk almak istemiyor

Geçtiğimiz hafta İsviçre'nin Davos kentindeki "Dünya Ekonomik Forumu"nda konuşan Facebook Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, fazlasıyla tartışılacak açıklamalar yaptı. Mendelsohn, Facebook'un bu hacklenme olayını kabul etmediğini bildirirken; suçun WhatsApp'ta değil, iPhone ve iOS işletim sisteminin geliştiricisi olan Apple'da olduğunu açıkladı.

Mendelsohn'a göre Bezos'un telefonunun hacklenmesinin esas nedeni, iOS işletim sisteminde yar alan güvenlik açıkları. Aslına bakacak olursak bu doğru bir yaklaşım olabilir ancak şirketin, yaşanan bu süreçten tamamen Apple'ı sorumlu tutması çok da mantıklı bir durum değil. Çünkü söz konusu videonun WhatsApp üzerinden gönderildiği biliniyor. Belki de WhatsApp, gönderilen dosyalar üzerinde bir tarama yapabilse, böyle bir durum hiç yaşanmayacaktı.

Yaşanan süreç ve yapılan açıklamalar, Facebook'un bu konudan sorumluluk almadan sıyrılmak istediğini açıkça gözler önüne seriyor. Ancak tıpkı Clegg'in açıklamaları gibi Mendelsohn'un açıklamalarının da siber güvenlik uzmanları tarafından eleştirileceği aşikar. Görünen o ki Amazon CEO'su Bezos'un iPhone X'unun hacklenmesi, uzunca bir süre daha konuşulacak. Son olarak, Apple'ın bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.