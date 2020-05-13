Apple Çalışanları Kademeli Olarak Ofise Geri Dönüyor

Koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evden sürdüren Apple çalışanları, Apple ofislerine dönmeye başladı. Apple'ın işe dönüş planı, Temmuz ayında çalışanların büyük çoğunluğunun masa başına geçmiş olacağına işaret ediyor.

Dünyamızın geneline yayılarak pandemi hâline gelen koronavirüs, özellikle üretimin ve araştırmaların bulunduğu sektörleri büyük ölçüde etkiledi. Teknoloji sektörü devlerinden Apple da koronavirüsten nasibini aldı. 2 ay kadar önce Apple, Cupertino, California'daki ana merkezi Apple Park'ı tamamen boşaltmış ve çalışanlarına işlerini evden yürütmeleri doğrultusunda öneride bulunmuştu. Şimdi ise Apple, normalde dönüş yolundaki adımlarından ilkini attı.

Apple çalışanları kademeli olarak ofise dönüyor

Kaynağı Bloomberg olan rapora göre Apple, dünyanın dört bir yanındaki çalışanları için gerçek anlamda çok kademeli bir işe dönüş planı üzerinde çalışıyor. Planlanan aşamalardan ilki, evde çalışmakta güçlük çeken veya ofis ortamı dışında işini sürdürme imkânı bulunmayan çalışanların fiziksel olarak Apple ofisinde masa başına geçmesine olanak tanıyor.

Bahsi geçen rapor tarafından sağlanan bilgilere göre Apple hâlihazırda planının birinci aşamasını bazı bölgelerde hayata geçirmiş durumda. Birinci aşamanın tüm Apple ofislerinde ise Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başında harekete geçirilmiş olması bekleniyor.

İşe dönüş planı kapsamında ikinci aşamanın Temmuz ayında başlayacağı ve daha fazla çalışanın ofis ortamına dönmesinin sağlanacağı belirtilirken Apple yöneticileri çalışanlarını plan hakkında bir e-posta ile bilgilendiriyor: "Bu hafta kıdemli Apple yöneticileri, çalışanlarını; sürecin ilk veya daha sonraki bir aşamasında olup olmadıkları hakkında bilgilendirmeye başlıyor. İlk aşamada çalışanlardan görevlerine göre ya düzenli olarak ya da sadece belirli dönemler için ofislerden çalışmaları istenecek."

Yöneltilen sorular karşısında Apple sözcüsü yorum yapmayacağını iletirken yeni bir gelişme doğrultusunda planda değişiklikler yaşanabileceğinden de söz ediliyor. Ofis ortamında çalışmaya başlayacak olan çalışanların ilk kısmının özellikle donanım geliştiricileri olabileceği, yayınlanan raporda yer alıyor.