Google, bugün iPhone ve iPad için sunmuş olduğu Gmail uygulamasını güncelleyerek iPhone ve iPad kullanıcıları için Koyu Mod desteğini sundu. Siz de uygulamayı güncelleyerek bu özelliği kullanabilirsiniz.

iOS işletim sisteminin geçtiğimiz yıl tanıtılan versiyonunda en ses getiren ve ilgi gören özelliklerin başında Koyu Mod yer alıyordu. Kullanıcıların uzun süre heyecanla beklediği bu özellik, hâlâ bazı uygulamalar tarafından desteklenmiyor. iOS platformunda Koyu Mod desteği konusunda geri kalan geliştiricilerden biri de Google. Firma, uzun süredir beklenen Gmail için Koyu Mod özelliğini henüz yayınlamamıştı.

Google, bu mod desteği konusunda ne kadar geç kalsa da nihayet bugün bu özelliği devreye soktu ancak App Store üzerinde yer alan güncel Gmail sürümünün (6.0.200412) yenilikler ve açıklama kısmında Koyu Mod'dan bahsedilmiyor. Yeni güncellemenin açıklama bölümünde yer alan bilgide yalnızca internet bağlantısı olmadan e-postalarınızı aramanızı sağlayan çevrimdışı arama özelliği bulunuyor.

Gmail'de Koyu Mod nasıl aktif edilir?

Aslında bahsi geçen Koyu Mod özelliği diğer iPhone ve iPad uygulamalarından pek de farklı değil. Cihazınızdaki Ayarlar ya da Kontrol Merkezi bölümünden Koyu Mod'u etkinleştirmeniz durumunda Gmail uygulaması da eş zamanlı olarak Koyu Mod'a geçecek ve geceleri gözünüzün daha az yorulması sağlanacak. Bu mod, aynı zamanda OLED ekranlı cihazlarda pil tasarrufu olmasını sağlıyor. Ek olarak Koyu Mod'u etkinleştirmenin tek yöntemi bu değil. Gmail uygulamasında Ayarlar kısmına girerek karşınıza çıkan Aydınlık, Koyu veya Sistem Varsayılanı seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Gmail uygulaması için Koyu Mod desteği daha önceden eklenmişti fakat işini garantiye almak isteyen yazılım devi özelliği aşamalı olarak sunmaya başladı. Gmail için sunulan yeniliklerden yararlanmak için uygulamayı son sürüme güncellemeyi unutmayın.