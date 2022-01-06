Apple Kulaklığınızı Kaybettiğinizde Ne Yapmalısınız?

Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk 3 trilyon dolar değere sahip şirketi unvanını alan Apple, bu başarısını elbette ürünlerinin satış başarısına ve teknolojileri sayesinde gerçekleştirdi. Fakat 3 trilyon dolarlık bu şirketin bile çözemeyeceği çünkü en ucunda kullanıcıya bağlı olan bir sorun bulunuyordu: Kablosuz kulaklığın tekini kaybetmek.
AirPods olsun ya da olmasın, bu tarz kablosuz kulaklık kullanan herkesin en büyük korkusu, kulaklıklarının birini kaybetmektir. Apple ise çözülmesi imkânsız olan bu sorun yerine kulaklığınızı kaybettiğinizde onu nasıl bulabileceğinize odaklanmış durumda. Şirket, AirPods kulaklıklarından birinin kaybedilmesi durumunda kullanıcının neler yapması gerektiğini gösteren bir video yayımladı.
AirPods kulaklığınızı kaybederseniz bu yolları izleyin:
Geçtiğimiz gün yayımlanan videoda birinci, ikinci ve üçüncü nesil AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max’in kaybolması durumunda bu kulaklıkları bulmanızı sağlayacak yolları sıraladı. Apple’ın videoda anlattığı adımlar şu şekildeydi:
- Kulaklığınızın bir eşini kaybettiyseniz, Bul uygulamasını açın ve Cihazlar sekmesine gelin. AirPods’unuza tıklayın. Eğer kulaklıklarınız ikinci nesil AirPods ise, sizi Haritalar’a yönlendirecek bir yön tuşu olacak. Bu tuşa tıkladığınızda AirPods’unuzun konumu harita üzerinde gösterilecek.
- Eğer kaybolan kulaklığınız ya da bir eşi üçüncü nesil AirPods, AirPods Pro veya AirPods Max ise ve kulaklıklar, Bluetooth menzilinin dışındaysa; aynı şekilde kulaklıklarınızı harita üzerinde görebileceksiniz.
- Bu kulaklıklarınız Bluetooth menzili içindeyse uygulamada ‘Bul’ tuşu gözükecek. Bu tuşa bastığınızda AirPods’unuzu bulmak için iPhone’unuz, AirPods’a bağlanacak. Cihaza yaklaştıkça sinyalin yükseldiğini göreceğiniz bir ekran çıkacak. Fakat cihazı yine de bulamadıysanız, kulaklıklardan yüksek sesle ses vermeye başlayabilirsiniz.
- Eğer kulaklıklarınız üçüncü nesil AirPods ya da AirPods Pro ise, Bul uygulamasında ‘Kayıp Modu’nu açarak kulaklığınızın Apple ID’sine kayıtlı kalmasını sağlayabilir, kulaklığınız konum bilgisi paylaşır paylaşmaz da bilgi alabilirsiniz.