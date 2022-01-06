Apple Kulaklığınızı Kaybettiğinizde Ne Yapmalısınız?

Teknoloji devi Apple, AirPods, AirPods Pro ya da AirPods Max kulaklıklarının kendisini ya da tekini kaybeden kullanıcılar için ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video yayımladı. Kulaklıkları bulmanızı sağlayan yöntemler, kulaklıktan kulaklığa değişiyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk 3 trilyon dolar değere sahip şirketi unvanını alan Apple, bu başarısını elbette ürünlerinin satış başarısına ve teknolojileri sayesinde gerçekleştirdi. Fakat 3 trilyon dolarlık bu şirketin bile çözemeyeceği çünkü en ucunda kullanıcıya bağlı olan bir sorun bulunuyordu: Kablosuz kulaklığın tekini kaybetmek.

AirPods olsun ya da olmasın, bu tarz kablosuz kulaklık kullanan herkesin en büyük korkusu, kulaklıklarının birini kaybetmektir. Apple ise çözülmesi imkânsız olan bu sorun yerine kulaklığınızı kaybettiğinizde onu nasıl bulabileceğinize odaklanmış durumda. Şirket, AirPods kulaklıklarından birinin kaybedilmesi durumunda kullanıcının neler yapması gerektiğini gösteren bir video yayımladı.

AirPods kulaklığınızı kaybederseniz bu yolları izleyin:

Geçtiğimiz gün yayımlanan videoda birinci, ikinci ve üçüncü nesil AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max’in kaybolması durumunda bu kulaklıkları bulmanızı sağlayacak yolları sıraladı. Apple’ın videoda anlattığı adımlar şu şekildeydi: