ABD merkezli teknoloji devi Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Böylelikle Apple, tarihte 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu.

2021'de teknoloji severlerin karşısına pek çok yenilikle çıkan Apple, geçtiğimiz seneyi bol kazanç ve değerle kapattı. Şirketin en kazançlı yılı olan 2021'de hisse senedi değeri %40'ın üzerine çıktı. Bu gelişme, Apple'a dünyada bir ilke imza atma şansı tanıdı.

Apple bugün, şirketin tüm hisselerinin toplam değeri olan piyasa değerine dayalı olarak dünyada ilk kez 3 trilyon dolarlık değere ulaşan halk açık şirket oldu. Apple, bu büyük başarıyı 2 trilyon dolarlık değere ulaşmasından yalnızca 16 ay sonra gerçekleştirdi. Şirketin 1 trilyon dolarlık değere ulaşmasının üzerinden ise yalnızca 3 sene geçti.

Kendi rekorunu kırması bekleniyor:

Yaşanan bu gelişme sonrası şirketin bir yıl önce kırdığı 111.4 milyar dolarlık 'tüm zamanların üç aylık rekoru' değerini bu sene mevcut çeyrekte 118 milyar dolar ile bir kez daha kıracağı düşünülüyor. Hisse senedi fiyatı 182.86 dolara ulaşan Apple'ın 2022'de daha hızlı bir büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.

2022 yılı için Apple ile ilgili ortaya atılan ilk öngörüler ise bunu destekliyor. Bu akşam sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, şirketin 2022'de karşımıza çıkarmaya hazırlandığı yeniliklere değinmiştik. Tüm tahminler doğru çıkarsa, bu sene Apple'ın adını yine bol bol duyacağız gibi görünüyor.