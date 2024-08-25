İddialara göre Apple, yeni iPhone 16, Watch ve AirPods'u tanıtacağı lansman etkinliğini 10 Eylül'de gerçekleştirecek.

Yaz aylarının yavaş yavaş geride kalmasıyla birlikte teknoloji devlerinin bir sonraki yılın ürünlerini tanıtmaya başladığı lansmanlar için geri sayım da başladı. Bu firmalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise tartışmasız Apple. Bu yıl yapılacak olan ABD seçimleri nedeniyle Apple'ın lansman tarihi belirsizliğini koruyordu.

Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre yeni iPhone'lar ve yeni aksesuarların tanıtımı 10 Eylül'de gerçekleştirilecek. Gurman'ın açıklamadığı kaynaklardan aldığı bilgilere göre, 10 Eylül'deki lansman etkinliğinde iPhone 16 serisinin yanı sıra Apple Watch Series 10 ve iki farklı yeni AirPods da tanıtılabilir. Bu ürünler 20 Eylül'de satışa çıkabilir.

Pro modellerde ekranlar büyüyebilir

İddialara göre yeni telefonlar geçen yılın modellerine benzer olacak ancak Pro modellerde ekranlar büyüyecek. Ekran boyutunun Pro’da 6.1 inçten 6.3 inçe, iPhone 16 Pro Max’te ise 6.7 inçten 6.9 inçe çıkacağı ifade ediliyor. Ayrıca bu modellerde özel bir kamera düğmesi ekleneceği de belirtiliyor.

Gurman ayrıca dördüncü nesil Apple Silicon çiplerine sahip yeni dizüstüler hakkında da açıklamalarda bulundu ve bu seride M4 çipinin dört farklı versiyonuna sahip Mac'lerin test edildiğini belirtti. Apple'ın genellikle yeni Mac cihazlar ve iPhone'ları aynı anda piyasaya sürmediği biliniyor. Bu da yeni Mac modelleri için bir süre daha bekleyeceğimiz anlamına geliyor.