Apple'ın Scary Fast etkinliğinde yeni Mac cihazları tanıttı. Cihazların aksesuarlarında ise USB-C yerine lightning girişleri yer alacak olması bir parça hayal kırıklığı yarattı.

Geçtiğimiz aylarda Apple'ın Magic klavye, Magic Trackpad ve Magic Fare'de M3 işlemcili cihazlarla birlikte USB-C girişe geçiş yapacağı bekleniyordu. Neticede şirket, Avrupa Birliği tarafından alınan kararlar nedeniyle iPhone'larda bile USB Type-C'ye geçiş yaptı.

Ancak sabaha karşı gerçekleştirilen Scary Fast etkinliğinde ise bu beklentinin gerçekleşmediğini gördük. Mac çevre birimlerinde Lightning girişi bulunmaya devam edecek gibi duruyor.

Apple tamamen USB-C'ye geçiş yapmadı

Apple'ın çevre birimlerindeki girişleri değiştirmemesi dikkat çekici bir gelişme, zira gerek piyasa talepleri gerekse de başta AB olmak üzere çeşitli pazarlardaki düzenlemeler, firmayı USB-C'ye geçişe yönlendiriyordu. iPhone 15 serisinin tamamı, tüm yeni nesil iPad'ler, Apple TV'nin Siri uzaktan kumandası, ikinci nesil AirPods Pro'lar ve yeni Apple Pencil ürünlerinin tamamında USB-C girişi bulunuyor. Lightning kullanılan son ürünler ise AirPods, AirPods Max ve iPhone SE.

Yeni iMac kutularından bu cihazlara uygun olan kablolar da çıkıyor. Ayrıca USB-C kabloları Lightning kablolarına dönüştürmeyi sağlayan ara kablo da benzer şekilde kutu içeriğine dahil edilmiş durumda.

iMac kutu içeriği, Apple'ın internet sitesinde böyle görünüyor:

Apple, USB-C'ye geçişte acele etmiyor.

Geçtiğimiz yıl, Avrupa Birliği tüm akıllı telefon üreticilerinin ortak bir şarj yöntemi kullanması gerektiği yönünde karar bildirmişti. Bu kararda kullanılacak teknoloji olarak USB-C girişler gösterilmişti. Kararın, 2024 yılından itibaren yürürlükte olması kararlaştırılmıştı. Kararın gerekçesi ise bu sayede daha az sayıda güç kablosuna ihtiyaç duyulması olarak gösterilmişti. Daha az sayıda güç kablosu kullanılması ile çevreyi koruma adına önemli bir adım olarak gösteriliyordu.

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