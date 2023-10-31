iPhone'ların kamera kalitesi oldukça yüksek. Apple, bu durumu daha da önce çıkarmak için tarihinde ilk defa bir etkinliği yalnızca iPhone kamerasıyla çekti.

Apple, yeni Mac ürünlerini tanıttığı Scary Fast adlı etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğin öne çıkan noktaları arasında yeni M3 işlemcileri ve yenilenmiş MacBook Pro'lar yer alıyordu. Etkinliğin sonunda gözüken notlarda ise dikkatli gözlerin yakaladığı bir detay vardı.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Apple'ın Scary Fast etkinliği, sadece iPhone kullanılarak çekilmişti. Milyonlara izletilen yayında başka hiçbir cihaz kullanılmamıştı.

Apple için bir ilk oldu

Böylece Apple, tarihinde ilk defa bir ürün tanıtım etkinliğini tamamen iPhone ile gerçekleştirmiş oldu. Bu cihazların oldukça yüksek video kayıt kapasitelerinin olduğunu biliyoruz. Geçmişte de iPhone ile çekilmiş müzik klipleri ve kısa filmler görmüştük. Zaten Apple da videolar için özel uygulamalar yayınlayarak bu alandaki iddiasını ortaya koymuştu.

Apple şu anda da "iPhone ile Çekildi/Shot on iPhone" adında bir kampanya yürütüyor. Bu kampanya ile, iPhone kullanılarak çekilmiş olan en iyi fotoğraflar ve videolar ön plana çıkarılıyor. Cupertino merkezli firmanın bu kampanyaya kendi etkinliğini de bir iPhone ile çekerek katılmış olması şaşırtıcı değil.

M3 işlemcili Mac modellerinin Türkiye fiyatları için:

Etkinlik videolarına baktığımızda ise Apple'ın bütün çekimler için iPhone 15 Pro Max kullandığını anlamak hiç kolay değil. Görüntüler gayet profesyonel kameralar ile çekilmiş gibi duruyor. Elbette ki Apple bazı profesyonel ekipmanları da çekimlerde kullandı, etkinlikte drone çekimi için telefonu havaya savurmadıklarını, sahneyi çekerken birinin elinde telefonla beklemediğini varsaymak çok da mantıksız değil. Apple, iPhone'larda Academy Renk Kodlama Sistemi (ACES) kullanıyor ve videoları 4K 60 FPS ProRes kalitesinde kaydediyor.