Apple, şu an için sessiz kaldığı yapay zekâ konusunda oldukça büyük adımlar atacak gibi görünüyor.

Apple’ın en son çıkardığı M3 işlemciler, Mac kullanıcılarının oldukça hoşuna gitmiş ve performans anlamında gözle görülür bir fark ortaya koymuştu. Fakat buna rağmen Mac satışlarının geçtiğimiz yıl düşüş göstermesi Apple’ı tedirgin etmiş olacak ki şirket, M serisinin yeni üyesinde yapay zekâya odaklanacak gibi görünüyor.

Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın M4 çiplerinin üretiminde sona yaklaştığını ve yapay zekâ odaklı olacak olan bu çipleri tüm Mac serilerine getireceğini iddia etti. Bu da MacBook Pro, Air, Mac Pro, Mac Studio, Mac mini ve iMac modellerinin yapay zekâlı M4 çipiyle geleceği anlamına geliyor.

Yeni çip, en az 3 versiyonla gelecek.

Geçtiğimiz yılda Mac satışlarının yüzde 27 oranında düştüğünü söyleyen Gurman, M3 çipleri de M2 modellerinin üstüne yeterince eklemeyince Apple’a karşı olan beklentinin büyüdüğünü dile getirdi. Yapay zekâ tarafında da Microsoft ve Google gibi rakiplerine yetişmeye çalışan Apple, yeni M4 çipleriyle tüm Mac ürünlerine yapay zekâ yetenekleri ekleyecek.

Bunları bu yıl duyuracak olan Apple, 2025 yılında da M4 çipli Mac modelleri çıkarmaya devam edecek. M4 çiplerinin giriş seviye olanı Donan, daha güçlü olanlar ise Brava ve Hidra olarak kod isimleri almış. Söz konusu çiplerin, bir sonraki macOS versiyonuyla nasıl yenilikler getireceği de duyurulacak.

Söz konusu duyuruların da haziran ayında gerçekleştirilecek Geliştirici Konferansı’nda yapılması bekleniyor. Şirket, iPhone tarafındaki yeni işlemciyle de rakiplerini yapay zekâ bakımından yakalamaya çalışacak. Sizce Mac ve iPhone tarafında gelecek olan yenilikler neler?