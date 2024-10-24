Apple'ın bir süredir merakla beklenen M4 işlemcili Mac'lerinin önümüzdeki hafta tanıtılacağı açıklandı.

Apple'ın üst düzey yöneticilerinden Greg Joswiak, bugün yaptığı açıklamayla Apple'ın önümüzdeki hafta yeni Mac modellerini duyuracağını açıkladı. Joswiak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "takvimlerinizi Mac için ayarlayın" diyerek, önümüzdeki hafta gerçekleşecek duyurulara işaret etti.

Geçtiğimiz hafta Apple'ın Ekim ayı için düzenleyeceği etkinliği iptal ettiği ortaya çıkmıştı. Şirketin duyurması beklenen cihazları nasıl duyuracağı merak konusuyken şirket sessiz sedasız iPad mini 7'yi tanıtmıştı. Şimdi ise şirket yeni Mac'lerin tanıtımını yine benzer şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Pazartesi günü iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 gibi yazılım güncellemelerinin yanı sıra, yeni Mac modellerinin de tanıtılması bekleniyor. Apple geçmiş yıllarda da bir etkinlik düzenlememeyi tercih ettiği dönemlerde, ürün lansmanlarını bir hafta boyunca farklı günlerde yapmıştı.

Yeni M4 işlemcili Mac'lerden neler bekleniyor?

Son günlerde ortaya çıkan söylentiler ve sızdırılan bilgiler, Apple’ın M4 işlemcili yeni Mac modellerini tanıtmaya hazır olduğunu gösteriyor. Tanıtımlar arasında özellikle yeni Mac mini, iMac ve MacBook Pro modellerinin yer alması bekleniyor. Giriş seviyesi Mac mini, iMac ve MacBook Pro'nun, daha önce iPad Pro modellerinde kullanılan M4 işlemciye sahip olacağı bildiriliyor. Daha güçlü MacBook Pro modelleri ise M4 Pro ve M4 Max işlemcileriyle gelecek.

Tasarım açısından MacBook Pro ve diğer Mac modellerinde büyük bir değişiklik beklenmezken, Mac mini'nin daha kompakt hâle geleceği ve boyut olarak Apple TV'ye daha yakın olacağı iddia ediliyor. Küçülen boyutuna rağmen biraz daha kalın olabileceği belirtilen yeni cihazların RAM kapasitesinde de yenilikler var. Giriş seviyesi Mac modellerinin artık 8 GB yerine 16 GB RAM ile geleceği ve bu sayede Apple'ın yeni nesil yapay zekâ özelliklerini daha iyi destekleyeceği söylentiler arasında.

Peki sizin yeni tanıtımlardan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.