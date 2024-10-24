Konuya aşina kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, Vision Pro için yolun sonuna geldi. Talep bu denli düşük olmaya devam ederse kasım ayı itibarıyla üretimi durduracak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son dönemlerdeki en inovatif ürünü olan "Vision Pro", şirket için büyük bir hayal kırıklığı hâline gelecek gibi görünüyor. Çünkü paylaşılan bilgilere göre Apple, Vision Pro üretimini durdurmak üzere.

Açık konuşmak gerekirse Apple Vision Pro, oldukça niş bir ürün olarak karşımıza çıktı. Neticede çoğu kişi, kafasında bir başlıkla gezmek istemeyebilirdi. Gelen son haberler, Apple'ın zaten azalttığı üretimi çok yakında tamamen durdurabileceğini gözler önüne seriyor.

Üretim, kasım ayı itibarıyla tamamen durdurulabilir

The Information'ın servis ettiği habere göre Apple, Vision Pro üretimini kasım ayı itibarıyla tamamen durduracak. Üstelik konuya aşina kaynaklara göre Apple'ın elinde tonla bileşen kaldı. Şirket, elinde kalan bileşenlerle 600 binden fazla Vision Pro üretebilir.

Bu arada; tüm bunların değişme olasılığı da var. Edinilen bilgilere göre Apple, talebin artması hâlinde Vision Pro üretimini yeniden artırabilir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Vision Pro, oldukça niş bir ürün. Apple'ın bu ürüne yönelik talebi artırması çok da kolay bir şey değil.