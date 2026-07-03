Apple'ın, M4 İşlemcisi Âdeta Overclock'landı (Meğer İçinde Canavar Yatıyormuş)

Apple'ın M4 işlemcisi bir geliştirici tarafından overclock'landı ve gücü 15.8 teraflopsa ulaştı.

Apple, M4 işlemcili cihazlarını tanıtırken yapay zekâ performansının üstüne ekstra düşse de perde arkasında geliştiricilere ciddi bir engel koymuştu.

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Apple'a göre M4 işlemcide yalnızca hazır modelleri çalıştırmak mümkündü, yani yeni bir yapay zekâ eğitilemezdi ama teknoloji dünyasında "yapılamaz" denilen şeylerin ömrü, meraklı bir yazılımcının canı sıkılana kadar sürüyor desek yalan olmaz.

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M4 âdeta overclock'landı

@0x0SojalSec adlı bir geliştirici, Apple'ın yazılım kilitlerini tersine mühendislikle alt ederek M4 işlemcisinin tüm gücünü serbest bırakmayı başardı. Hem de Apple’ın tescilli CoreML veya Metal gibi araçlarına hiç dokunmadan.

Apple, işlemciye doğrudan erişim izni vermediği için geliştirici, sıfırdan kendi ara dilini (MIL) yazdı. Sistemin kilitlenmesini önlemek için ise oldukça yaratıcı bir hile kullandı. Program her sıkıştığında exec() komutuyla kendini âdeta "yeniden doğurarak" çökmeden eğitime devam etti.

İşin en tatlı kısmı ise hız odaklı tasarımı. Geliştirici, verileri yavaş çalışan NAND belleğe yazmak yerine her şeyi doğrudan RAM üzerinde tuttu ve istediği sonucu elde etmeyi başardı.

M4 iPad artık 15.8 Teraflops gücünde

Bu yazılım operasyonu sayesinde M4 işlemci, tam 15.8 TFLOPS'luk devasa bir yapay zekâ işleme gücüne ulaştı.

Peki bu ne anlama geliyor? Artık evinizdeki iPad veya Mac ile, binlerce dolarlık NVIDIA ekran kartlarına ya da servet değerindeki bilgisayarlara ihtiyaç duymadan kendi yapay zekâ modelinizi eğitebilirsiniz. Tabii teknik süreçlerden anlamayan biri için oldukça zahmetli şeyler olsa da mümkün olduğunu görmek bile önemli. Aynı zamanda Apple'ın kapalı kutu ekosisteminde açılan bu gedik, gelecekte M5 işlemcilerle neler yapılabileceğinin de heyecan verici bir fragmanı niteliğinde.