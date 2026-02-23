Tümü Webekno
Apple, Neden M4 Mac mini'lerde Güç Tuşunu Durduk Yere Cihazın Altına Taşıdı?

Apple, M4 Mac mini modelinde normalde arkada bulunan güç tuşunu durduk yere alt kısma taşımıştı. Peki bu ilginç tasarım değişikliğinin nedeni neydi?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple her sene çok sayıda yeni ürünüyle karşımıza çıkmayı başarıyor. Tabii ki düzenli olarak tasarımla değişikliklerini de bu ürünler de görüyoruz. Mac bilgisayarlar da bunlardan biri. En dikkat çeken Mac ürünlerinden olan Mac mini, küçük boyutuna rağmen inanılmaz performans sunabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Apple’ın son zamanlarda Mac mini’de yaptığı bir tasarım değişikliği var. 2024’ün sonunda tanıtılan M4 Mac mini’de yapılan bu beklenmedik değişiklik, normalde arkadaki güç tuşunu cihazın altına taşıdı. Bu da herkesi bir hayli şaşırttı. Peki neden?

Mac’inizi en son ne zaman kapattınız?

Apple’ın bu konuda oldukça net bir yanıtı var. Şirket, hiçbir şeyi rastgele yapmadığı gibi Mac mini’nin güç tuşunu alt tarafa taşıma tasarım değişikliğini de durduk yere yapmadı. Buna göre şirket, ürünün kullanım alışkanlıklarını dikkate alarak yeni tasarımda böyle bir hamle tercih etmiş. Üst düzey Apple yöneticileri Greg Joswiak ve John Ternus, konuyla ilgili gelen sorulara verdikleri yanıtlarında kullanıcıların model fark etmeksizin Mac neredeyse hiç kapatmadığını belirtti. Bunun yerine insanların cihazları uyku modunda kullanmayı tercih ettiğini aktardı. İşte bu yüzden değişiklik yapıldı.

“En uygun yer”

Apple’a göre bir Mac kullanıcısı için güç tuşu, her gün kullanılan bir araçtan ziyade, sadece acil durumlarda veya sistem güncellemelerinde ihtiyaç duyulan bir detay. İşte bu yüzden illa arkada olmasına gerek yok. Greg Joswiak ve John Ternus, alt kısmın güç tuşu için “en uygun yer” olduğunu belirtmiş.

Bu bakış açısıyla tasarım ekibi, cihazın ön veya yan yüzeyinde görsel bütünlüğü bozacak bir düğme yerine, onu görünmeyen bir noktaya taşımayı tercih etti. Apple, kullanıcıların cihazı bir kez açtıktan sonra haftalarca, hatta aylarca o düğmeye dokunmayacağını öngörüyor. Yani kullanım alışkanlıkları bu tasarım değişikliğine yol açmış.

