Apple'ın "Yapay Zekâ Canavarı" Yeni İşlemcisi M5 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Apple, teknoloji dünyasında sıçrama yapan yeni işlemcisi M5'i. Üçüncü nesil 3 nm teknolojisiyle üretilen M5, yapay zekâ görevlerinde M4'e kıyasla 4 kat daha hızlı çalışıyor. Peki bu yeni canavar başka ne gibi özellikler sunuyor? İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta önemli bir iddia ile gündeme gelmişti. İddiaya göre şirket, bu hafta basın bültenleri aracılığıyla bir dizi duyuru gerçekleşecekti. Bu iddia doğru çıktı ve Apple, Apple Silicon ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi olan M5 işlemcisini ve bu işlemciyle çalışan yeni MacBook Pro ile iPad Pro'yu resmen tanıttı.

Peki Apple'ın M5 işlemcisi tam olarak neler vadediyor? Üçüncü nesil 3 nanometre üretim teknolojisinden çıkan M5 hem verimlilik hem de saf güç konusunda iddialı görünüyor. Gelin M5'in getirdiği yeniliklere ve hangi cihazların kalbinde atacağına daha yakından bakalım.

Apple M5 neler sunuyor?

Apple M5, temelinde yatan teknolojiyle fark yaratıyor. Üçüncü nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilen çip, 10 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdekli bir GPU mimarisine ev sahipliği yapıyor. Apple'ın verilerine göre M5'in GPU'su, bir önceki nesil olan M4'e kıyasla yüzde 45'e kadar daha yüksek grafik performansı sunuyor.

CPU tarafında ise dört performans ve altı verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Bu yapı sayesinde çok iş parçacıklı görevlerde M4'e göre yüzde 15'e kadar daha hızlı bir performans elde ediliyor. Ayrıca M5, saniyede 153 GB'ye ulaşan birleşik bellek bant genişliği sunarak M4'e göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artış sağlıyor.

Yapay zekâ performansı 4 kat arttı!

M5'in belki de en vurucu yanı, yapay zekâ yetenekleri. Apple, M5'in her çekirdeğine bir "Sinirsel Hızlandırıcı" (Neural Accelerator) entegre etti. Bu yeni mimari sayesinde GPU tabanlı yapay zekâ işlemleri, M4'e kıyasla tam 4 kat daha hızlı çalışıyor. Geliştirilmiş 16 çekirdekli Neural Engine de bu sürece destek oluyor.

Bu performans artışı, günlük kullanımda çok daha akıllı ve hızlı uygulamalar anlamına geliyor. Fotoğraf ve video düzenleme yazılımlarında nesne tanıma işlemlerinden, Siri'nin daha hızlı ve isabetli cevaplar vermesine, geliştiricilerin çok daha karmaşık yapay zekâ modellerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırabilmesine kadar geniş bir yelpazede M5'in etkilerini göreceğiz. M1 çipiyle karşılaştırıldığında ise yapay zekâ performansındaki artış 6 kattan fazla.

Apple M5 işlemcili ilk cihazlar:

Apple, yeni M5 işlemcisinin gücünü ilk olarak en profesyonel cihazlarında sergileyecek. Yapılan açıklamaya göre M5 çipi ilk olarak yeni 14 inç MacBook Pro, yeni iPad Pro ve Apple Vision Pro modellerinde kullanılacak. Bu, özellikle Vision Pro'nun karmaşık artırılmış gerçeklik işlemlerinde ve iPad Pro'nun profesyonel uygulamalarında ciddi bir performans sıçraması yaşanacağı anlamına geliyor.