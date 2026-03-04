Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Dünyanın En Güçlü Dizüstü Bilgisayar İşlemcileri Apple M5 Pro ve M5 Max Tanıtıldı

Apple, dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayar işlemcisi olarak tanıttığı yeni M5 Pro ve M5 Max işlemcilerini tanıttı.

Dünyanın En Güçlü Dizüstü Bilgisayar İşlemcileri Apple M5 Pro ve M5 Max Tanıtıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, yeni işlemcileri M5 Pro ve M5 Max’i resmen duyurdu. Yeni nesil çipler, yarından itibaren MacBook Pro modelleriyle kullanıcılarla buluşacak.

M5 Pro ve M5 Max, Apple’ın tamamen yeni Fusion Architecture tasarımını kullanıyor. Bu mimari, üçüncü nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilmiş iki çipi gelişmiş paketleme yöntemiyle bir araya getiriyor. Her iki modelde de ortak olarak:

  • 18 çekirdekli CPU,
  • Ölçeklenebilir GPU,
  • Media Engine,
  • Birleşik bellek denetleyicisi,
  • 16 çekirdekli Neural Engine,
  • Thunderbolt 5 desteği bulunuyor.

18 çekirdekli CPU: “Süper çekirdek” dönemi

2

M5 Pro ve M5 Max aynı CPU yapılandırmasını paylaşıyor:

  • 6 adet “süper çekirdek”
  • 12 adet yeni performans çekirdeği

Apple’a göre yeni süper çekirdekler, artırılmış bant genişliği ve yeni önbellek yapısı sayesinde sektör lideri tek çekirdek performansı sunuyor.

Yeni performans çekirdekleri ise çok çekirdekli profesyonel iş yüklerinde daha yüksek verimlilik sağlıyor. Apple, yeni CPU’nun önceki nesle göre %40’a kadar performans artışı sunduğunu iddia ediyor.

Grafik ve yapay zekâ tarafında da büyük sıçrama var

3

M5 Pro:

  • 20 çekirdekli GPU
  • 16 çekirdekli Neural Engine

M5 Max:

  • 32 çekirdekli GPU (isteğe bağlı)
  • 40 çekirdekli GPU (üst konfigürasyon)

Her grafik çekirdeğinde Neural Accelerator bulunuyor ve birleşik bellek bant genişliği artırılmış durumda.

Apple’ın açıklamasına göre yapay zekâ işlemlerinde 4 kata kadar performans artışı, Ray Tracing performansında %35 iyileşme ve Neural Engine’de daha yüksek hız elde ediliyor.

Canavar Bunlar Canavar: M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook Pro Tanıtıldı (Türkiye Fiyatı Kâbus Gibi) Canavar Bunlar Canavar: M5 Pro ve M5 Max İşlemcili MacBook Pro Tanıtıldı (Türkiye Fiyatı Kâbus Gibi)
Tüy Gibi Hafif Canavar Gibi Güçlü M5 İşlemcili MacBook Air Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı! Tüy Gibi Hafif Canavar Gibi Güçlü M5 İşlemcili MacBook Air Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!
Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"

Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"

Mart 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Sevilen Modellerde İndirim!

Mart 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Sevilen Modellerde İndirim!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com