Dünyanın En Güçlü Dizüstü Bilgisayar İşlemcileri Apple M5 Pro ve M5 Max Tanıtıldı

Apple, dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayar işlemcisi olarak tanıttığı yeni M5 Pro ve M5 Max işlemcilerini tanıttı.

Apple, yeni işlemcileri M5 Pro ve M5 Max’i resmen duyurdu. Yeni nesil çipler, yarından itibaren MacBook Pro modelleriyle kullanıcılarla buluşacak.

M5 Pro ve M5 Max, Apple’ın tamamen yeni Fusion Architecture tasarımını kullanıyor. Bu mimari, üçüncü nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilmiş iki çipi gelişmiş paketleme yöntemiyle bir araya getiriyor. Her iki modelde de ortak olarak:

18 çekirdekli CPU,

Ölçeklenebilir GPU,

Media Engine,

Birleşik bellek denetleyicisi,

16 çekirdekli Neural Engine,

Thunderbolt 5 desteği bulunuyor.

18 çekirdekli CPU: “Süper çekirdek” dönemi

M5 Pro ve M5 Max aynı CPU yapılandırmasını paylaşıyor:

6 adet “süper çekirdek”

12 adet yeni performans çekirdeği

Apple’a göre yeni süper çekirdekler, artırılmış bant genişliği ve yeni önbellek yapısı sayesinde sektör lideri tek çekirdek performansı sunuyor.

Yeni performans çekirdekleri ise çok çekirdekli profesyonel iş yüklerinde daha yüksek verimlilik sağlıyor. Apple, yeni CPU’nun önceki nesle göre %40’a kadar performans artışı sunduğunu iddia ediyor.

Grafik ve yapay zekâ tarafında da büyük sıçrama var

M5 Pro:

20 çekirdekli GPU

16 çekirdekli Neural Engine

M5 Max:

32 çekirdekli GPU (isteğe bağlı)

40 çekirdekli GPU (üst konfigürasyon)

Her grafik çekirdeğinde Neural Accelerator bulunuyor ve birleşik bellek bant genişliği artırılmış durumda.

Apple’ın açıklamasına göre yapay zekâ işlemlerinde 4 kata kadar performans artışı, Ray Tracing performansında %35 iyileşme ve Neural Engine’de daha yüksek hız elde ediliyor.