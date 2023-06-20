Apple, kullanıcıların yıllardır beklediği bir özelliği nihayet getirebilir. Şirket, Mac modellere Face ID'nin gelebileceğini gösteren bir patent aldı.

Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X ile yüz tanıma sistemi Face ID’yi iPhone’lara getirmişti. Özellik, daha sonra da iPad modellerinde yer almaya başlamıştı. Kullanıcılar, uzun süredir bu kullanışlı sistemin ne zaman Mac modellere geleceğini merak ediyordu.

Şimdi ise Apple tarafından alınan bir patent, beklenenin gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Patently Apple tarafından fark edilen ve ABD Ticari Marka Patent Ofisi (USTPO) tarafından onaylanan patent, özelliğin Mac’lere gelebileceğini gösteriyor.

Face ID’yi M3’lü Macbook’larda görme ihtimalimiz var

Patente göre Apple, Face ID’yi bilgisayarlarına getirmek istiyor. Ayrıca, Mac’e ek olarak tıpkı iPhone’larda olduğu gibi e-posta erişimi için de sistemin kullanılabileceği de ifade ediliyor. Çizimlere baktığımızda da ekrana yerleştirilecek kameralarla bunun mümkün olabileceğini görebiliyoruz. Patently Apple, onaylanan patentin 2008'e kadar, yani iPhone tanıtıldıktan bir yıl sonraya kadar uzandığını da ekliyor. Yani şirket, aslında uzun zamandır bu özelliği bilgisayarlara getirmek istiyormuş.

Apple’ın ne zaman özelliği Mac’lere getirebileceği konusunda şu an için bir bilgi yok. Ancak söylentiler, seneye tanıtılması beklenen M3 işlemcili Macbook Air veya Macbook Pro’da yer alabileceğini gösteriyor. Bunun gerçek olup olmayacağını bu bilgisayarlar çıkış yaptığında göreceğiz.

Teknoloji devinin Face ID’yi Mac’lere getirmek için biraz geç kaldığı söylenebilir. Windows, yıllardır “Windows Hello” isimli bir yüz tanıma uygulamasına sahipti.