Apple, muhtemelen Apple Car'da kullanmak için bir patent başvurusunda bulundu. Emniyet kemerlerine yönelik olan patent, kemere ışık ve bilgi ekranı eklenmesini sağlıyor. Kemer takıldığında ise bu ışık sönüyor.

Apple’ın uzun yıllardır bir sürücüsüz araç projesi üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Hatta geçtiğimiz yıl, şimdilik Apple Car olarak adlandırılan projenin iptal edildiği bile iddia edilmişti. Ancak son zamanlarda şirketin aracı geliştirmeye devam ettiği ve tanıtımını 2026’ya ertelediği öne sürülmüştü.

Proje hakkında herhangi bir resmi bir açıklama ve doğrulama bulunmazken bugün teknoloji devi tarafından yapılan bir patent başvurusu ortaya çıktı. Patent, Apple’ın araçlarda güvenlik için büyük önem taşıyan emniyet kemerlerine önemli yenilikler getirmek istediğini gösterdi.

Apple, emniyet kemerine taktığınızda sönecek bir ışık ve bilgi ekranı koymak istiyor

Yeni alınan patente göre Apple, emniyet kemeri tokasına ışıklandırma getirmeyi; hatta bilgi gösterecek bir ekran bile eklemeyi düşünüyor. Bu aslında şirketin emniyet kemerleri hakkında aldığı ilk patent değil. Apple, 2019 yılında da kemerlere medya kontrolleri ve hoparlör eklenebileceğini gösteren bir patent almıştı.

Bugünkü ise şirketin farklı şeyler planladığını gösterdi. Eğer patent gerçeğe dönüşürse, yine geleneksel kemerlerdeki gibi büyük kırmızı bir düğme yer alacak; ancak bu düğmenin ışığı kemeri bağladığınızda sönecek. Yani Apple Car gerçekten çıkarsa, araca bindiğinizde kemerde kırmızı ışık yandığını göreceksiniz. Taktığınızda ise bu ışık sönecek. Çizimlerden, ayrıca kemer tokasında “Bas” yazan bir bilgi ekranının da Apple tarafından eklenmek istediği görülebiliyor.

Şirketin bu şekilde kemerin, özellikle gece arabadayken, bulunmasını veya kimin hangi tokaya takması gerektiğini anlamasını kolaylaştırmak istediğini tahmin edebiliriz. Tabii ki çoğu patent başvurusunda olduğu gibi bunun da gerçeğe dönüşmeme ihtimali var. Daha önce Skoda’dan da buna benzer bir hamle gördüğümüzü ekleyelim. Otomobil devi, birkaç yıl önce sürücüleri bilgilendiren ışıklı kemerlerini tanıtmıştı.