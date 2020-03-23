ABD merkezli teknoloji devi Apple, sipariş üzerinde ürettiği Mac modellerinin fiyatlarında değişikliğe gitti. Şirket, ABD dışındaki birçok ülkede uyguladığı bu zamda donanımların fiyatlarını artırdı.

Teknoloji dünyasının devlerinden Apple, birçok ülkede sipariş üzerine üretim (Build to Order) Mac modellerinin fiyatlandırmalarında değişikliğe gitti. Standart yapılandırmaya sahip Mac modellerinin fiyatlarındaysa herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

MacRumors’ta yer alan habere göre Mac ürünlerindeki fiyat değişikliği ABD dışındaki diğer ülkelerde uygulanıyor. Bu da bahsi geçen Mac modellerinin dünya genelinde fiyatlarının artacağı anlamına geliyor.

Etiket fiyatlarındaki artışlar:

Birleşik Krallık’ta 2,3 GHz, 8 çekirdek, 16 inç bir MacBook Pro’yu 2,4 GHz değerindeki bir işlemciyle güçlendirmek istediğinizde 200 sterlin (1.512 TL) ödeme yapmanız gerekiyor. Daha önceyse bu işlem 180 sterline (1.361 TL) mal oluyordu.

Fiyat değişikliğine gidilen donanımlar şöyle:

16 GB RAM'den 32 GB RAM’e geçmek: 400 sterlin (3.025 TL) / Eski fiyatı: 360 sterlin (2.722 TL)

400 sterlin (3.025 TL) / Eski fiyatı: 360 sterlin (2.722 TL) AMD Radeon Pro 5500M GPU’yu 4 GB’tan 8 GB’a yükseltmek: 100 sterlin (756 TL) / Eski fiyatı: 90 sterlin (680 TL)

100 sterlin (756 TL) / Eski fiyatı: 90 sterlin (680 TL) Dâhili depolamayı 1 TB’tan 2 TB’a çıkarmak: 400 sterlin (3.025 TL) / Eski fiyatı: 360 sterlin (2.722 TL)

Fiyat artışları, Birleşik Krallık’taki iki kullanıcı tarafından fark edildi. Bu kullanıcılar, daha önceden Mac siparişlerini alışveriş sepetlerine ekledikleri için gerçekleşen fiyat artışını görebilmişler.

Ayrıca donanımların parantez içerisinde verdiğimiz Türk Lirası fiyatları, günlük kura göre çevrilmiştir. Fiyat artışı yapılan ülkeler arasında Türkiye’nin olup olmadığı, fiyat artışı olduysa ne kadarlık bir fiyat artışı olduğu henüz kesin olarak bilinmiyor.