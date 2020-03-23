ABD’li teknoloji devi Apple, kullanıcıların iPhone'larını bir Wi-Fi erişim noktasına çevirmelerine imkan tanıyan Kişisel Erişim Noktası özelliği ile ilgili bir hatayı kabul etti. Cupertinolu şirket, yakın zaman sonra yayınlayacağı bir güncelleme ile sorunu çözüme kavuşturabilir.

iPhone’lardaki Kişisel Erişim Noktası özelliği, kullanıcıların iPhone'larını bir Wi-Fi noktasına dönüştürmelerine ve çevresindeki cihazların iPhone vasıtasıyla internete bağlanmasına olanak sağlıyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle pek çok insanın evden çalıştığını düşündüğümüzde, bu özelliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Zira evdeki internet bağlantısında sorun yaşandığında başvurulan yegane yöntem Kişisel Erişim Noktası özelliği oluyor.

Ne var ki, MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre, bazı iPhone kullanıcıları Kişisel Erişim Noktası özelliğini kullanmakta sıkıntı yaşıyor. Bilgisayarlarından erişim noktasına bir türlü bağlanamayan, bağlandıklarında da sürekli kopma problemi ile karşılaşan bazı kullanıcılar, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Sorunla ilgili yetkili servislerini bilgilendiren Apple, kullanıcılara Kişisel Erişim Noktası özelliğini açıp kapatmayı önerdi. Cupertino şirketin, bu sorunun çözümü için bir güncelleme yayınlayıp yayınlamayacağı şu an için belli değil, ancak Apple'ın 24 Mart'ta iOS 13.4 sürümünü kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

iOS 13.4 güncellemesinde, yeniden tasarlanmış bir Mail uygulaması, yeni Memoji ve Animoji çıkartmaları ve iCloud Klasör Paylaşımı dahil bir dizi iyileştirme göreceğiz. Yeni sürüm ayrıca önemli hata düzeltmeleri, performans geliştirmeleri ve güvenlik güncellemeleri ile gelecek.