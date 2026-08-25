Apple, M6 ve M5 Ultra İşlemcili Yeni Mac mini ve Mac Studio Modellerini Tanıttı: İşte Fiyatlar ve Özellikler

Apple, M6 ve M5 Pro işlemcili yeni Mac mini ile M5 Max ve M5 Ultra çipli Mac Studio modellerini tanıttı.

Apple, masaüstü bilgisayar serisini yeni donanım seçenekleriyle güncelledi. Şirketin tanıttığı yeni Mac mini modeli M6 işlemciyle gelirken, daha yüksek işlem gücü gerektiren işler için tasarlanan Mac Studio ise M5 Max ve M5 Ultra işlemci seçenekleriyle satışa sunuldu.

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İki model de işlemci mimarisi, bellek kapasitesi, soğutma sistemleri ve bağlantı portları açısından farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor.

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Mac mini: M6 ve M5 Pro işlemci seçenekleri

Yeni Mac mini, gücünü 2nm mimarisine sahip M6 işlemciden alıyor. Kullanıcılar ayrıca ihtiyaca göre M5 Pro işlemci seçeneğini de tercih edebiliyor. Yapılan mimari güncellemelerle birlikte cihazın yapay zeka (Apple Intelligence) işlem kapasitesi, grafik birimi performansı ve bellek bant genişlikleri artırıldı. Bağlantı tarafında ise cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve standart 2.5Gb Ethernet desteği yer alıyor.

Mac Studio: M5 Max ve M5 ultra mimarisi

Profesyonel iş yükleri için tasarlanan Mac Studio serisi, M5 Max ve iki adet M5 Max çipinin birleşiminden oluşan M5 Ultra işlemci opsiyonlarıyla güncellendi. 1.2 TB/s'ye varan bellek bant genişliği sunan M5 Ultra versiyonu; karmaşık 3D render, yüksek çözünürlüklü video işleme ve büyük dil modellerini (LLM) yerel olarak çalıştırma işlemleri için yapılandırıldı. Cihazda Thunderbolt 5 desteği ve yenilenen aktif soğutma blokları bulunuyor.

Giriş ve orta seviye iş yükleri için tasarlanan M6 Mac mini genel kullanım ve standart içerik üretimi süreçlerini hedeflerken; Mac Studio serisi yüksek işlemci çekirdeğine ihtiyaç duyan stüdyo ortamlarına hitap ediyor. Mac Studio’nun başlangıç konfigürasyonu 36 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunarken, M5 Ultra versiyonu 96 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesiyle başlatılıyor.

Mac mini Türkiye fiyatları ne kadar?

M6 çipli Mac mini (16 GB RAM / 256 GB SSD) 59.999 TL, daha yüksek performans sunan M5 Pro işlemcili Mac mini ise 114.999 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de ön siparişe açıldı. Serinin üst segment temsilcilerinden M5 Max işlemcili Mac Studio 167.999 TL, en yüksek konfigürasyona sahip M5 Ultra çipli Mac Studio ise 369.999 TL başlangıç etiketiyle 22 Eylül’den itibaren alıcılarıyla buluşacak.