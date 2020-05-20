Önceki gün gelen bir iddia, teknoloji devi Apple’ın MacBook’ta bulunan trackpad üzerinde bazı tasarım değişiklikleri yapacağını ortaya koydu. Gelen haberlere göre Apple tasarımcıları, bu önemli değişiklik üzerinde çalışmalar yürütüyor ve bu yönde bir patent başvurusu yapıldı.

Teknoloji dünyasının dev ismi Apple, ürünlerini geliştirmek için çok çalışıyor ve yaptığı yeniliklerle kullanıcı kitlesini genişletmek adına daima uğraşıyor. Önceki gün gelen yeni bir haber de Apple’ın koronavirüs salgını sürerken boş durmadığını ortaya çıkardı. İddiaya göre Apple, şu günlerde MacBook cihazlarında bulunan trackpad'in standart tasarımını değiştirmek için çalışmalar yürütüp bazı testler yapıyor.

Apple’ın, şirket tarafından zaten benzersiz olarak nitelendirilen MacBook cihazları için yenilikçi özellikler getirme peşinde olduğu yorumu yapılıyor. Gelen bu haberle beraber teknoloji devinin cihazlarda bulunan trackpad'i sanallaştırmayı düşündüğü ve bu yüzden yeni bir patent başvurusunda bulunduğu söyleniyor. Yani haber doğruysa kendi içerisinde pek çok hareket kombinasyonuna sahip olan trackpad, bu hâliyle daha fonksiyonel olacak ve kullanıcılar dörtgeni istedikleri yere yerleştirebilecek.

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Apple’ın yeni patent haberinin sadece trackpad ile ilgili olmadığı da söylenen bir başka şey. İkinci bir patent başvurusunda bulunan şirketin bir adım ileri giderek klavyeyi ve klavyenin çevresindeki alanı, dokunmaya duyarlı hâle getirmek istediği aktarıldı.

Şirketin ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne yaptığı başvuruyla 'Elektronik Cihazlar İçin Dinamik Giriş Yüzeyi' patenti aldığı bildirildi. Apple’ın bu fikrinin uygulamaya geçirmesi hâlinde kullanıcılar istediği yere trackpad yerleştirebilecek. Bu durum örneğin solak bir kişinin trackpad'i daha rahat kullanabilmek için bilgisayarın soluna taşımasına imkân verecek.

Tüm bunların yanında fikir uygulamaya geçerse cihazda yer alan klavye büyük bir dokunmatik panel hâline gelebilecek. Ayrıca yine Apple tarafından alındığı söylenen entegre arayüz sistemine sahip bir cihazın patentinin de klavyeyi sadece metin girişi için değil daha fazlası için kullanmanın önünü açacağı konuşuluyor. MacBook’un tabanını dokunmatik hâle getirecek bu değişikliğin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz.