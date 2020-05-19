ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından tanıtılması beklenen Apple Glass isimli artırılmış gerçeklik gözlüklerinin 499 dolar fiyat etiketiyle gelebileceği ortaya çıktı. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Apple ürünlerine yönelik ortaya çıkardığı bilgilerle tanıdığımız Jon Prosser'dan firmanın yakın zamanda tanıtmasını beklediğimiz artırılmış gerçeklik gözlüğü Apple Glass ile ilgili yeni detaylar geldi. Ortaya çıkan detaylara göre Apple Glass’ın giriş modeli karşımıza 499 dolar fiyat etiketiyle çıkacak.

İlginç bir şekilde bu fiyat beklenenden düşük olarak karşımıza çıksa da Apple Glass tıpkı birinci nesil Apple Watch akıllı saatinde olduğu gibi verilerin işlenebilmesi için yalnızca iPhone telefonlarla kullanılabilecek. Apple’ın iPhone 12 serisine ek olarak yeni nesil Apple Watch'ları da eylül ayında tanıtması bekleniyor. Koronavirüs salgını sebebiyle bu tarihin ertelenmesi durumunda Apple Glass, teknoloji devi tarafından 2020 yılının son çeyreğinde, iPhone 12 ve Apple Watch serisinden ayrı olarak da tanıtılabilir.

Fiyatın 499 dolar olması bekleniyor:

2020 yılı son çeyreğine ek olarak 2021 yılının ilk üç ayını kapsayan ilk çeyrekte de tanıtılma ihtimali olan artırılmış gerçeklik gözlüklerinin 2021 yılı sonu ya da 2022 yılı başında satışa sunulması bekleniyor. Kısaca Apple cihazları tanıttıktan yaklaşık bir sene sonra satışa sunacak.

Apple Glass gözlüklerin plastikten üretilmiş olan prototiplerini gördüğünü iddia eden Jon Prosser, cihazın piyasaya farklı bir materyalle çıkabileceğini de ifade etti. Artırılmış gerçeklik gözlüğünün normal gözlükler gibi göründüğünü ve rakipleri gibi olmadığını belirten Prosser, gözlüklerin tüketicilerin gizliliklerinin ön planda tutulması sebebiyle kamera yerine 2020 iPad Pro ile karşımıza çıkan LIDAR tarayıcısıyla geleceğini söyledi. Diğer bir iddiaysa gözlüklerin geliştirilmesi aşamasında 2020 model iPad Pro üzerinde bulunan LIDAR sensöründen elde edilen ve toplanan tüm verilen Apple Glass ekibiyle paylaşılacağı yönünde.

Prosser, bunlara ek olarak Apple’ın iPhone 12 lansmanını ekim ayında gerçekleştirmeyi planladığını düşünüyor. Bu iddia gerçek olursa firma tarihinde ilk kez eylül ayı olarak belirlenen lansman tarihi değişmiş olacak.