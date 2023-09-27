Apple, Mac bilgisayarlara hayat verecek yeni işletim sistemi macOS Sonoma'yı tüm kullanıcılar için yayınladı. Peki Apple'ın yeni işletim sistemi kullanıcılara ne gibi yenilikler sunuyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Mac ekosistemi için en yeni işletim sistemi olan macOS Sonoma'yı tüm kullanıcılar için yayınladı. Birkaç aydır beta sürüm kapsamında olan işletim sistemi, an itibarıyla destekleyen Mac modellerinde ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Peki macOS Sonoma'nın yeni özellikleri neler? Gelin hep birlikte Apple'ın yeni işletim sistemindeki dikkat çekici özelliklere yakından bakalım.

macOS Sonoma ile gelen yenilikler:

Widget işlevselliği artırıldı

Apple'ın yeni işletim sistemi, widget'lar için önemli iyileştirmeler sunuyor. Kullanıcılar artık ekranın herhangi bir yerine herhangi bir widget'ı ekleyebilecekler. Ayrıca iPhone'lardaki widget'lar, doğrudan Mac ekranına aktarılabilecek. Kullanıcı yeni bir pencere açtığında, widget'ın görünürlüğü azalacak. Böylece kullanıcının işine odaklanması sağlanacak.

Yeni ekran koruyucular eklendi

macOS Sonoma, kullanıcılara bir dizi yeni ekran koruyucu ile geldi. Dünyanın dört bir yanından derlenen eşsiz görüntülerle oluşturulan ekran koruyucular, oturum açıldığı zaman duvar kâğıdı olarak da kullanılabilecek.

Video konferanslarda eşsiz bir deneyim sunulacak

Apple'ın yeni işletim sistemi, video konferanslar için dikkat çekici bir deneyim sunacak. Kullanıcı, ekran paylaşımı yaptığı zaman bile videoda gösterilecek. Hem de ön planda olacak. Ayrıca video konferanslarda kullanıcılar, artık yuvarlak daire alanlar içinde gösterilecek. Bir kullanıcı, kendini ekranın istediği yerinde konumlandırabilecek. iPhone veya Studio Display ile gerçekleştirilen video konferanslarda, görüntünüzün ortalanması da sağlayabileceksiniz.

Safari'de farklı profiller oluşturulabilecek

Apple'ın kendi internet tarayıcısı Safari, artık birden çok profil oluşturmayı destekliyor. Kullanıcı, bu yeni özellik sayesinde iş ve günlük kullanım gibi farklı koşullar için farklı profiller oluşturabilecek. Bu özellikle iş hayatında kullanılan hesap ve şifreler ile özel hayatta kullanılan hesap ve şifreler, birbirlerinden ayrılmış olacak.

Web siteler Dock'a eklenebilecek

macOS Sonoma ile destekleyen tüm internet siteleri Dock'a eklenip uygulama gibi kullanılabilecek. Gelen bildirimler de yine uygulamalarda olduğu gibi gösterilecek.

Tüm çıkartmalara anında erişim sağlanacak

Apple'ın yeni işletim sistemi, kullanıcılar tarafından oluşturulan veya favorilere eklenen tüm çıkartmaların bir yerde toplanmasını sağlayacak. iCloud ile entegre çalışacak sistem, diğer cihazlardaki çıkartmaları da tek bir ekranda gösterecek.

PDF dosyalarında otomatik doldurma yapılabilecek

macOS Sonoma, PDF dosyaları üzerinde otomatik doldurma işlevini aktifleştiriyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde tıpkı internet tarayıcılarda olduğu gibi PDF belgelerinde de otomatik doldurma yapacaklar. Ayrıca Notlar uygulaması PDF desteği de kazanmış durumda.

Notlar ile Pages entegre edildi

Apple, yeni işletim sisteminde Pages ile Notlar uygulamalarını entegre etti. Kullanıcı, Notlar uygulamasında hazırladığı bir metni Pages uygulamasına aktarıp, tasarım çalışması yapabilecek.

Oyun Modu geldi

Oldukça güçlü CPU ve GPU'larla donatılan Mac bilgisayarlar için "Oyun Modu" yayınlandı. Bu özellik, Mac bilgisayarın arka plandaki işlemlerin sisteme yük bindirmesini engelleyecek. Kullanıcı, bu sayede daha akıcı ve kasmayan bir oyun deneyimi yaşayacak.

Hassas İçerik Uyarısı

macOS Sonoma'nın en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de Hassas İçerik Uyarısı. Kullanıcı, bu özellik sayesinde hassas içerikli fotoğraf ve videolar için bir uyarı görecek. Mesajlar ile üçüncü taraf diğer uygulamalarda etkinleştirilen özellik, hassas içeriğin sadece kullanıcı onayı ile gösterilmesini sağlayacak.