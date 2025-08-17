Microsoft, otomatik güncellemeler konusunda değişikliklere gitti. Şirket, Microsoft Store'daki otomatik güncellemeleri tamamen kapatma özelliğini kaldırdı. Sadece geçici olarak kapatılabilecek.

Microsoft, Windows kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yenilik sunuyordu. Otomatik güncellemeler de bunlardan biriydi. Şimdiye kadar kullanıcılar, otomatik güncellemeleri Microsoft Store’dan durdurma ve istedikleri zaman güncelleme imkânına sahipti. Ancak artık durum değişti.

Microsoft Store’da yakın zamanda yapılan bir güncelleme, Windows’ta Microsoft Store üzerindeki otomatik güncellemelerde değişiklikler yaptı. Artık kullanıcılar, tamamen otomatik güncellemeleri kapatamayacak.

Sadece geçici süreliğine güncellemeleri kapatabileceksiniz

Otomatik güncellemeleri kapatma tamamen kalkmıyor. Bunun yerine teknoloji devi, mağazasına “geçici durdurma” getirecek. Yani kullanıcılar, geçici süreliğine otomatik güncellemeleri durdurabilecek. Yukarıdaki ekran görüntüsünden yeni hâline ulaşabilirsiniz. Otomatik güncellemeleri kapatmaya çalıştığınızda size 1’den 5 haftaya kadar süre aralıkları sorulacak, bu süre geçtiğinde otomatik güncellemeler yeniden aktif hâle gelecek. Windows 10 ve 11’de hâlihazırda böyle bir özellik olduğunu belirtelim.

Microsoft’un bu hamleyi yapmasının ana nedeni güvenlik. Şirket, tıpkı eski Windows sürümlerini kullanmamanızı istemediği gibi eski uygulamaları da kullanmanızı istemiyor. Eski yazılımlar, güvenlik açıklarına sahip olabiliyor, saldırıya uğrayabiliyor. Bu yüzden de şirket, kullanıcıları güvende tutmak için böyle bir adım atıyor.