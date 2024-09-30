Epic Games'in açtığı davalara bir yenisi daha eklenirken bu defa Google ve Samsung kendilerini savunma makamında buldu.

Epic Games'in Apple ve Google başta olmak üzere pek çok firmaya dava açtığı biliniyor. En son dört yıl önce Google'ı dava eden ve geçtiğimiz ay bu davayı kazanan Epic, bir kez daha mahkemeye gidiyor. Bu defa firmanın hedefinde Google ile beraber Samsung da yer alıyor.

Yeni davanın konusu ise Samsung'un yeni akıllı telefonlarında varsayılan olarak aktif durumda bulunan "Otomatik engelleme" özelliği oldu. Bu özellik açık olduğunda akıllı telefonlara yalnızca "yetkilendirilmiş kaynaklardan" uygulama indirilmesine izin veriliyor. Bu durumda da sadece Google veya Samsung mağazalarından uygulama indirilebiliyor.

Epic Games Mağazası işleri karıştırdı

Epic Games dört yıl önce dava açtığında kendi uygulama mağazasına sahip değildi ancak 16 Ağustos tarihinde Epic Games Store, Android cihazlar için küresel olarak, Apple cihazlar için ise AB ülkelerinde hizmete girmişti. Epic, kendi mağazalarının indirilmesinin çok daha zor hâle getirildiğini iddia ediyor. Firmanın iddiasına göre otomatik engelleme özelliği aktifken 21 adımda gerçekleşen indirme işlemi özellik kapalı olduğunda ise sadece 4 adımda tamamlanıyor. Epic Games bu durumun kullanıcıların vazgeçmesine neden olduğunu iddia ediyor.

İndirme işlemi başarısız olduğunda otomatik engelleme özelliğinin nasıl kapanacağını belirtmemesi ve bu özelliği kapatmak için kullanıcıları bir miktar uğraştırıyor olması da Samsung'a yönelik eleştiriler arasında yer alıyor.

Epic CEO'su Tim Sweeney, Samsung ile Google arasındaki iş birliğine dair kanıtının henüz olmadığını söylemekten çekinmiyor. Yine de bu özelliğin amacının zararlı yazılımları değil rekabeti engellemek olduğunu belirtiyor. Epic Games ile Samsung'un "yetkili kaynak" olma ve Epic'in beyaz listeye alınması konusunda anlaşamadığı da belirtiliyor.

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