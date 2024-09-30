Apple, OpenAI'a Yatırım Görüşmelerini Sonlandırdı

Apple, yapay zekâ teknolojileri için OpenAI'a yatırım yapma fikrinden vazgeçmiş gibi görünüyor.

OpenAI, ChatGPT gibi modellerinin başarısının ardından teknoloji devlerinden ve yatırımcılardan büyük destekler almaya devam ediyor. Firma bir sonraki yatırım turunda 6,5 milyar dolarlık yatırım almayı planlıyor ve bunun için pek çok şirketle görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu firmalar arasında yer alan Apple iddialara göre görüşmeleri sonlandırma kararı aldı.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre Apple, bu yatırım turunda OpenAI'a herhangi bir teklif sunmayacak ve görüşmelere de devam etmeyecek. Bilindiği üzere Apple, Apple Intelligence adını verdiği yapay zekâ modellerini yeni cihazlarda kullanıma sunmak için ciddi bir çalışma içerisinde.

Microsoft bir kez daha OpenAI'a yatırım yapacak

Öte yandan Microsoft ve NVIDIA gibi firmaların ise OpenAI'a yatırım yapma kararlarının arkasında durdukları belirtiliyor. İddialara göre Microsoft, bir sonraki yatırım turunda yapay zekâ devine 1 milyar dolarlık kaynak sağlamayı planlıyor. Böylece OpenAI'ın piyasa değeri 100 milyar doları aşarken Microsoft'un yatırımı ise 14 milyar doları bulmuş olacak.

OpenAI, 2022 yılında ChatGPT ile karşımıza çıktığında yapay zekâ modellerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştı. Ardından teknoloji devleri, rakiplerinin gerisinde kalmamak için bu alanda milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmaya başlamıştı. Bu süreçte OpenAI ise sık sık yönetimdeki karışıklıklar ve işten ayrılmalar ile de gündeme gelmeye devam etmişti.

Siz olsanız OpenAI'a bu aşamada yatırım yapar mıydınız? Yoksa alternatiflerinizi mi değerlendirirdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.